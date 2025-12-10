«جميرا للضيافة» تكشف عن قرية الاستدامة في مدينة جميرا

أعلنت جميرا، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الضيافة الفاخرة، والتابعة لدبي القابضة، اليوم، عن افتتاح قرية الاستدامة في مدينة جميرا، والتي صُممت لتشجيع الضيوف والزوّار على اعتماد أساليب حياة أكثر استدامة، من خلال تجارب تفاعلية ممتعة.

تقدم قرية الاستدامة منصة مخصصة، لتسليط الضوء على مبادرات جميرا في حماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن الغذائي والإنتاج ذات المسؤولية. وتدعم هذه الوجهة رسالة العلامة في ابتكار تجارب مميزة وهادفة للضيف، من خلال رحلة مصممة بعناية، تعتمد على سرد قصصي غامر، بأسلوب تفاعلي ومعارض متكاملة.

وينطلق الزوار في تجربة تتدرج مراحلها، بدءاً من زيارة خلية النحل في مدينة جميرا، حيث يتعرفون إلى الدور المحوري للملقحات في الحفاظ على التنوع البيولوجي. ثم يتابعون الرحلة في المزرعة المائية، التي تعرض نماذج زراعية، تعتمد على كفاءة استخدام الموارد، وتُبرز كيفية دمج الأنظمة الغذائية المستدامة ضمن بيئات الضيافة.

وتسلط القرية الضوء على جهود جميرا المتواصلة لحماية الحياة البحرية، من خلال معارض مخصصة عن مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف التابع لجميرا، والذي أسهم منذ عام 2004، في إنقاذ أكثر من 2,320 سلحفاة، وإعادة تأهيلها، وإطلاقها في الخليج العربي. وتشمل الجهود أيضاً برنامج جميرا لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، حيث ترعى جميرا أكثر من 1,400 قطعة مرجانية في مشتل جميرا النسيم، وقد نقلت أكثر من 300 قطعة منها إلى البحر بعد نموها. وتواصل جميرا دعم مشروع «مشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مبادرات حماية الشعاب المرجانية في العالم، حيث تم استزراع أكثر من 3,000 قطعة مرجانية في مشاتل بحرية متخصصة.

كما يمكن للضيوف استكشاف الأنشطة التي تنفذها جميرا على نطاق واسع، للحدّ من النفايات، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، وتطبيق ممارسات التوريد المسؤول وإزالة الكربون. وتُختتم التجربة بورشة عمل لإعادة تدوير البلاستيك، يتعرف خلالها الضيوف إلى آليات تحويل النفايات البلاستيكية إلى منتجات عملية، ضمن مركز جميرا لإعادة التدوير، وذلك بدعم من شركة ميدوري الناشئة، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المناخ، والتي مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال توماس ماير الرئيس التنفيذي لجميرا، عن افتتاح القرية: «تواصل جميرا ترسيخ التزامها بالاستدامة عبر مبادرات عملية، تجسد رؤيتها لحماية البيئة. وتعد قرية الاستدامة نموذجاً واضحاً لهذا التوجه، فهي تقوم على استراتيجية محورها الإنسان والكوكب، ومعايير الحوكمة المعتمدة عالمياً. وقد تم تصميم القرية، لتصبح وجهة تعليمية وتفاعلية، تعرّف بالمبادرات الخضراء، وتدعم المشاركة المجتمعية، بهدف تشجيع الضيوف والزملاء على تبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة».

وفي سبتمبر 2025، تعاونت جميرا مع جمعية «أوشين جينيريشن» الخيرية البيئية، لرفع مستوى الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تنفيذ برنامج أكاديمية المحيط المعتمد من منظمة اليونيسكو في خمس مدارس بدبي، بهدف إتاحة علوم المحيطات للطلاب من مختلف المراحل الدراسية، مع التركيز على الشباب.

وتعزز قرية الاستدامة التزام العلامة بالحفاظ على البيئة في أماكن أنشطتها، من خلال التجارب المتكاملة والشاملة، حيث تم تطوير القرية، باعتبارها مبادرة قابلة للتوسع على المدى الطويل، بما ينسجم مع استراتيجية جميرا للاستدامة. وتسهم القرية في دعم البرامج المجتمعية، وتطوير الشراكات التعليمية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مجال حماية البيئة.