ناسداك دبي ترحب بإطلاق برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار

رحّبت ناسداك دبي بانضمام برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الخاص ببنك التنمية الجديد وتبلغ قيمته 50 مليار دولار إلى البورصة، في خطوة شكلت محطة مهمة لتعزيز وصول البنك إلى أسواق رأس المال العالمية وترسيخ دور دبي كمركز دولي رائد للتمويل المستدام .

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "نرحب ببرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل بقيمة 50 مليار دولار من بنك التنمية الجديد، والذي يضطلع بدور محوري في دعم البنية التحتية المستدامة عبر دول البريكس والاقتصادات الناشئة. ويرسخ الإنجاز مكانة دبي كمنصة رائدة لتمويل التنمية العالمية، كما يعكس التزامنا بتمكين تدفقات رأس المال التي تساهم في تسريع التقدم الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق قيمة طويلة الأجل".

وقال مونالي راتسوما، نائب الرئيس ورئيس الشؤون المالية في بنك التنمية الجديد: "يشكل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي محطة مهمة للبنك، حيث يمكننا الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، وجمع رأسمال طويل الأجل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء. كما يتماشى مع استراتيجية البنك لتوسيع مصادر التمويل عبر أسواق عالمية وفئات متنوعة من المستثمرين".

أدوات الدين

ويوفّر برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل إطاراً مرناً يمكن بنك التنمية الجديد من إصدار أدوات الدين لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، إضافة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، ولدى البنك حالياً برنامج بقيمة 50 مليار دولار مدرج في السجل الرسمي لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وفي بورصة لندن، ويمثل الإطلاق المتعدد للبرنامج، بما في ذلك إدراجه في ناسداك دبي، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور البنك في الدول الأعضاء ودعم منصاتها المالية. ويعكس انضمام الإمارات إلى بنك التنمية الجديد التزامها الاستراتيجي بتوسيع نطاق تعاونها مع الاقتصادات الناشئة وتوطيد الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة على مستوى العالم.

ويمثل إطلاق البرنامج في ناسداك دبي خطوة إضافية في مسار هذه الشراكة، إذ يوفر للبنك إمكانية الوصول إلى منظومة متقدمة من المستثمرين المؤسسيين الإقليميين والدوليين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية والمؤسسات الرسمية ومديري الأصول العالميين. كما يعزّز هذا الإطلاق دور دبي في التمويل متعدد الأطراف، عبر الإضاءة على إمكانات ناسداك دبي وقدرتها على استضافة برامج كبيرة ومعقدة ضمن إطار تنظيمي شفاف ومرموق عالمياً.