«غرفة الشارقة» تستضيف وفد اتحاد غرف كردستان العراق

الشارقة - البيان

استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاء عمل موسعاً جمع وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق، مع عدد من المسؤولين في اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، لبحث التعاون بين الاتحادين بما يعزز من أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وإقليم كردستان العراق.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، للوفد الزائر، بحضور حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال، فيما ترأس الوفد الزائر الدكتور محمد شهاب محمد أمين، رئيس اللجنة العليا للإشراف في اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق.

استثمارات إماراتية

ورحب عبدالله سلطان العويس، بأعضاء وفد إقليم كردستان، مبيناً أن الشارقة لها تواجد استثماري في الإقليم في ظل وجود استثمارات إماراتية استراتيجية للعديد من الشركات في مجالات مختلفة تضم قطاعات حيوية مثل الطاقة والغاز، موضحاً أن تجربة كردستان العراق تشجع القطاع الخاص الإماراتي على اكتشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي مع نظرائه في الإقليم، لافتاً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة حريصة على تطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإقليم كردستان العراق، والتعريف بالإمكانات والخبرات المؤسسية للغرفة، لا سيما في مجال التحكيم التجاري بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية لكردستان نظراً لأهمية آليات التحكيم التجاري المتطورة في تحفيز النمو.

«تحكيم»

وأشاد الدكتور محمد شهاب محمد أمين، بالتطور الحضاري والاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة الشارقة، ومؤكداً أهمية الاطلاع عن كثب على نموذج مركز «تحكيم» في الشارقة لنقل تجربته الناجحة وتطبيقها في الإقليم.

وقدم الدكتور أحمد صالح العجلة شرحاً وافياً للآليات المتقدمة التي يتبعها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم) في تسوية المنازعات والتوفيق والمصالحة بين الشركات، وسلط الضوء على السمات التنافسية للمركز والخدمات الرقمية التي يقدمها عبر منصة «تحكيم» الذكية، ما يعكس ريادة الشارقة في توظيف التكنولوجيا لتوفير بيئة تحكيم تجاري ضامنة وجاذبة للاستثمارات.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشارقة وإقليم كردستان، واستعرض الفرص الواعدة لدى الجانبين، حيث قدم الوفد الزائر عرضاً للإمكانات التي يتمتع بها الإقليم باعتباره بوابة تجارية حيوية نحو باقي المحافظات العراقية، فيما سلطت الغرفة الضوء على مكانة الشارقة بوصفها مركزاً صناعياً ولوجستياً إقليمياً رائداً، وناقش الجانبان آليات توظيف الموقع الاستراتيجي للإمارة ومزايا مناطقها الحرة لإعادة تصدير المنتجات الكردستانية إلى الأسواق العالمية، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين ويدعم استراتيجيات الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي.