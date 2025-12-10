طيران الإمارات تحصد 5 جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2025

تختتم طيران الإمارات عام 2025 بزخم كبير بعد فوزها بـ 5 جوائز عالمية جديدة ضمن الدورة 32 من جوائز السفر العالمية ، لتضيف طيران الإمارات هذه الجوائز إلى أكثر من 20 جائزة حصدتها الناقلة خلال العام، وتعززمكانتها بوصفها إحدى أبرز العلامات التجارية في قطاع الطيران، حيث شملت الجوائز مختلف المنتجات والخدمات، بدءاً من العلامة التجارية والترفيه الجوي والدرجة الأولى، وبرنامج سكاي واردز حتى صالة مطار للدرجة الأولى.

وحصدت طيران الإمارات 5جوائز كبرى ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2025، هي أفضل علامة تجارية لناقلة جوية في العالم، وأفضل نظام ترفيه جوي، وأفضل برنامج مكافآت لشركات الطيران عن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وأفضل درجة أولى لناقلة جوية في العالم، إضافة إلى أفضل صالة درجة أولى في العالم عن صالتها في مبنى طيران الإمارات 3 بمطار دبي الدولي.

عام حافل

في نوفمبر الماضي، صوّت المسافرون عبر العالم لطيران الإمارات باعتبارها "أفضل ناقلة جوية في العالم" للعام الثامن على التوالي ضمن جوائز الترا المرموقة في قطاع السفر. واعتماداً على أصوات شبكة "ألترا ترافيل" التي تضم 1.2 مليون مسافر، فازت الناقلة أيضاً بجائزة "أفضل درجة سياحية ممتازة"، كما حصل السير تيم كلارك على جائزة الإنجاز مدى الحياة عن خدماته لصناعة الطيران العالمية. وعلى صعيد في المنطقة، منحت مجلة "أفييشن بيزنس الشرق الأوسط" طيران الإمارات جائزتي "أفضل درجة أولى للعام" و"أفضل ناقلة جوية للعام".

كما فازت طيران الإمارات بجوائز "أفضل ناقلة جوية دولية"، و"أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية"، و"أفضل صالة مطار لناقلة جوية دولية"، ضمن جوائز "فوربس ترافل غايد 2025" السنوية للتحقق من جودة السفر الجوي، إلى جانب جائزة "أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة" ضمن جوائز صحيفة التايمز وصنداي تايمز 2025، كما كرمت مؤسسة "وينغز كلوب" مؤخراً السير تيم كلارك بمنحه جائزة الإنجاز المرموقة.

وفي سبتمبر نالت طيران الإمارات اثنتين من جوائز "أبيكس" المرموقة خلال معرض APEX/IFSA في لونغ بيتش، كاليفورنيا، حيث فازت بجائزتي أفضل ترفيه جوي عالمي لعام 2026 عن نظامها للترفيه الجوي ice، وأرقى ناقلة جوية عالمية World Class Airline لعام 2026، التي تُمنح للناقلات الجوية التي تقدم أعلى مستويات التميّز في تجربة العملاء والعلامة التجارية.

وكانت طيران الإمارات قد فازت في وقت سابق من عام 2025 بعدة جوائز بارزة، من بينها أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة في جوائز التلغراف، ولقب العلامة التجارية العالمية الأكثر توصيةً من YouGov، إلى جانب عدد من الجوائز في "بيزنس ترافل" الشرق الأوسط، من بينها أفضل ناقلة جوية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي، وأفضل درجة أولى، وأفضل درجة سياحية ممتازة، وأفضل صالة مطار في الشرق الأوسط.