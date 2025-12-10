منصور بن محمد: دبي منصة عالمية لأحدث تقنيات المركبات

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من «أوتوميكانيكا دبي 2025»، أكبر معرض تجاري لخدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تستمر فعالياته حتى 11 ديسمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وأكد سموه أن المعرض يواصل تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية رائدة لعرض أحدث حلول وتقنيات خدمات المركبات، وما يشهده من مشاركات واسعة لشركات محلية وإقليمية ودولية، يعكس الثقة المتنامية في الإمكانات الكبيرة التي توفرها دبي لنمو القطاع وتطويره.

وقال سموه: المستوى المتقدم من الابتكار الذي تقدّمه الشركات المشاركة في المعرض هذا العام، يعكس انسجاماً واضحاً مع توجهات دبي في تبني التقنيات الحديثة وتطوير بنية متكاملة تدعم قطاع خدمات المركبات وصناعة النقل، كما يؤكد مكانة المعرض كمنصّة مفضّلة للشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، لما توفره دبي من بيئة اقتصادية متطورة وبنية تحتية رائدة على مستوى العالم.

وأضاف سموّه: يسهم المعرض في دفع عجلة التطوير ضمن قطاع المركبات وتعزيز تنافسيته، من خلال عرض تقنيات جديدة تدعم التحول نحو منظومات ذكية وأكثر استدامة. وما تقدمه الشركات المشاركة هذا العام من حلول نوعية يرسّخ دور دبي كحاضنة للابتكار ومنصة تجمع صناع القرار وروّاد القطاع لصياغة مستقبل صناعة المركبات والخدمات اللوجستية في المنطقة والعالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «افتتحنا اليوم فعاليات معرض أوتوميكانيكا دبي 2025 واطّلعنا على أحدث ما يقدّمه قطاع خدمات المركبات من حلول وابتكارات رائدة. المعرض، المُقام في مركز دبي التجاري العالمي، يستقطب أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة، ليواصل ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للمعارض المتخصصة، ومحرك رئيسي لنمو قطاع خدمات المركبات والنقل في المنطقة».

جولة

وخلال جولته في أجنحة المعرض، اطّلع سموّه على مجموعة من أبرز الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المشاركة في المعرض هذا العام، والتي تعرض حلولاً متقدمة وتقنيات مبتكرة تسهم في تطوير منظومة خدمات المركبات والصيانة وقطع الغيار. وشملت الجولة زيارة منصة شركة «غولدن إكستريم» المتخصصة في حلول العناية بالمركبات، وشركة «بالكريشنا»، التي تستعرض أحدث منتجات المطاط الصناعي والإطارات، إضافة إلى شركة «تي. سي. إن» التي تقدّم أنظمة متطورة في قطاع معدات الورش والخدمات الفنية. كما زار سموّه الجناح الألماني وما يضمه من شركات صناعية متخصصة، ومن بينها «زي إف سيرفيسز» التي تعرض أحدث حلول أنظمة القيادة الذكية.

وتوقف سموّه عند جناح شركة «بريمبو»، حيث اطلع على ما تقدمه من تقنيات متقدمة في نظم المكابح عالية الأداء، كما زار سموه منصات «سنترال موتورز» و«نيو إيست» و«دايناتريد»، والتي تستعرض حلولاً موسعة في مجالات الصيانة وقطع الغيار والخدمات اللوجستية لقطاع المركبات.

كما زار سموه منصة مجموعة «الشمّالي» المتخصصة في قطع الغيار والخدمات السريعة، ومنصة شركة «يورو ديزل» التي تعرض نظم طاقة متقدمة للمولدات والمركبات الثقيلة، إضافة إلى منصة «كلينيك جلوبال» التركية، التي تقدم حلولاً تقنية متنوعة في خدمات المركبات، إضافة إلى جناح «أناند إكسبورتس»، التي تُعد من أبرز الشركات المشاركة في قطاع المكوّنات والأنظمة الصناعية.

وأشاد سموّه بما تقدمه دورة هذا العام من المعرض من حلول نوعية وابتكارات تقنية تعكس التطور الكبير في قطاع خدمات المركبات، وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لدعم تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعزيز مكانة دبي كمنصة رئيسية لصناعة المستقبل في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

نمو مستمر

وتشهد دورة هذا العام من المعرض مشاركة أكثر من 2400 عارض من أكثر من 60 دولة في 20 قاعة، ما يعكس النمو المستمر لسوق خدمات المركبات في المنطقة، والأهمية العالمية المتزايدة للمعرض، كما يشارك في الحدث عدد من الدول أبرزها، ألبانيا، وبربادوس، وقبرص، وكازاخستان، والعراق، وهو ما يعزز مكانة دبي كحلقة وصل رئيسية بين أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد على المشاركة، يشغل المعرض أكثر من 92,000 متر مربع من إجمالي مساحة العرض، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، مما يعزز مكانته كأكبر منصة تجارية متخصصة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

تشمل أبرز فعاليات دورة هذا العام «تطور المركبات التجارية»، وهي فعالية متخصصة في قطاع المركبات التجارية، تستعرض إدارة الأساطيل، والتحول الكهربائي، وحلول اللوجستيات الذكية؛ كما يستضيف المعرض مؤتمر «لاب إكس»، وهو منصة ديناميكية تغطي السلسلة الكاملة لزيوت التشحيم والزيوت الأساسية والإضافات بالكامل؛ إضافة إلى منتدى «التقدم في الأسطول»، وهو منتدى استراتيجي لتطوير الأعمال، حيث يعتمد المعرض رؤية أوسع وأكثر تكاملاً، تجمع بين ركائز القطاع الرئيسية، مثل لوجستيات المركبات، واستدامة الأساطيل، والتحول الرقمي.