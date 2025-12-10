افتتاح «آرت أوف ليفينج» مركز تسوق متخصص بالتصاميم والأثاث المنزلي في دبي

افتتح محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، رسمياً «آرت أوف ليفينج»، أول مركز تسوق متخصص بالتصاميم وقطع الأثاث المنزلية المبتكرة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والمستثمرين والخبراء في قطاع التصميم والعقارات، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

يأتي المشروع ليضيف إلى المشهد العمراني للمدينة وجهة رائدة على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع موزعة على ثلاثة طوابق.

ويجمع المركز تحت سقفه طيفاً واسعاً من العلامات التجارية العالمية والإقليمية المتخصصة بالأثاث والديكور الداخلي والخارجي التي يتجاوز عددها 50 علامة، وتبلغ كلفته 650 مليون درهم، ليعزز مكانة دبي مركزاً لتجارة التجزئة الراقية ويملأ فجوة في سوق المفروشات المتخصصة، عبر أول مركز من نوعه في المنطقة من حيث الحجم والتنوع وعمق التخصص.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً وجهة مفضلة للتسوق، ومحوراً أساسياً لإعادة تشكيل مشهد التصميم الداخلي والابتكار في القطاعات المرتبطة بأنماط الحياة العصرية كافة. وتجسد الإمارة نموذجاً عالمياً في استقطاب أبرز العلامات التجارية العالمية.

وقال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة «ماج القابضة»، إن المجموعة تستعد لإحداث نقلة نوعية في قطاع التجزئة المتخصصة بدبي عبر افتتاح مركز «آرت أوف ليفينغ».