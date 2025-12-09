«مبادلة كابيتال» و«كايو» تتعاونان لرقمنة فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة

أعلنت «مبادلة كابيتال»، المنصة العالمية لإدارة الأصول البديلة و «كايو» (KAIO )، المزود الرائد للبنية التحتية المؤسسية القائمة على تقنية «البلوك تشين» للأصول المادية المنظمة، عن عزمهما التعاون في بحث فرص توفير استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الخاصة التي تديرها «مبادلة كابيتال» عبر حلول الترميز الرقمي، وذلك لخدمة المستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد المعتمدين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقييم قدرة البنية التحتية الرقمية المنظمة التي طورتها «كايو» على تيسير الاستفادة من الفرص الاستثمارية البديلة وفق أطر آمنة وممتثلة للضوابط التنظيمية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي «مبادلة كابيتال» الرامية إلى اختبار التقنيات الحديثة القادرة على رفع كفاءة العمليات والارتقاء بتجربة المستثمرين في الأسواق الخاصة. وتمتلك منصة «كايو» سجلاً حافلاً في تقديم حلول الترميز الرقمي للصناديق الاستثمارية التابعة التي تديرها كبرى شركات إدارة الأصول العالمية.

ونجحت الشركة، بفضل خبرتها الطويلة في هذا المجال، في إدراج أصول مؤسسية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار أمريكي على شبكة «البلوك تشين»، بالتعاون مع مؤسسات مرموقة مثل «بلاك روك» و«بريفان هوارد» و«هاميلتون لين». وتواصل الشركة جهودها لترسيخ استخدام الحلول المستوفية للمعايير القائمة على هذه التقنية في الأسواق العامة والخاصة على حد سواء.

وقال كل من فاطمة النعيمي وماكس فرانزيتي، الرئيسان المشاركان لمنصة «مبادلة كابيتال سولوشنز»: «تجسد هذه الشراكة التزامنا المستمر بتوسيع فرص الاستثمار المؤسسي عبر توظيف بنية تحتية مالية متطورة وآمنة. ونعمل من خلال الاستفادة من إطار العمل المنظم للترميز الرقمي لدى «كايو» على فتح قنوات عالمية جديدة للاستثمار، مع الحرص التام على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال التنظيمي والرقابة الاستثمارية».

من جانبه، قال شري راستوجي، الرئيس التنفيذي لشركة «كايو»: «تؤكد هذه الخطوة بدء مرحلة جديدة من التوسع الرقمي لرؤوس الأموال المؤسسية التقليدية عبر تقنيات البلوك تشين. وتتخذ «مبادلة كابيتال» خطوات سباقة نحو مستقبل ترميز الأصول المادية وإتاحتها عالمياً، مع تلبية كافة متطلبات الامتثال والحوكمة أو تدابير حماية المستثمرين المعمول بها. ونفخر بالتعاون مع شركائنا في «مبادلة» لإتاحة فرص الاستثمار في الأسواق الخاصة للمستثمرين الذين يفضلون التعاملات الرقمية».