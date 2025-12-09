«مان جروب» تنضم إلى موجة صناديق تحوط عالمية تتجه نحو الإمارات

تواصل شركة «مان جروب» توسيع حضورها في الشرق الأوسط مع خطط لافتتاح مكتب في أبوظبي، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط العالمية التي تتجه نحو دولة الإمارات، وفقاً لتقرير من بلومبيرغ.

وتستعد شركة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 214 مليار دولار، لتقديم طلب الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي، مستهدفة إطلاق عملياتها في عام 2026.

وقالت «مان جروب» إن تركيز أبوظبي على الابتكار والذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى في المنطقة.

وتعكس هذه الخطوة الصعود السريع للإمارة بوصفها مركزاً لصناديق التحوط وكفاءات التداول، بدعم من غياب ضريبة الدخل على الأفراد، والاختلافات الزمنية الملائمة، وقوة رؤوس الأموال الإقليمية، وفي مقدمتها محفظة جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى زيادة مخصصاته لصناديق التحوط.

وسيشمل المكتب الجديد أقسام التوزيع والاستثمار والتداول وتنفيذ العمليات، مع خطط للتوسع التدريجي.

وبهذا تنضم «مان جروب» إلى مؤسسات كبرى مثل Brevan Howard، وMarshall Wace، وRokos التي تتمركز في أبوظبي، في حين تواصل أسماء عملاقة مثل Millennium وPoint72 تعزيز وجودها في دبي.

ومن جهة أخرى قال رئيسا صندوقي التحوط «مان جروب» و«بريفان هوارد» وكبير المستثمرين في مجلس أبوظبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إن الأسواق التي تعاني من اضطرابات ناجمة عن توتر جيوسياسي وتباين في أسعار الفائدة تقدم فرصاً لتحقيق الأرباح للعام المقبل.

وقال شيف سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في مجلس أبوظبي للاستثمار، خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي، معلقاً على التغيرات الاقتصادية العالمية: «مع كل ألم، تأتي فرص». في إشارة إلى التقلبات المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم والانتخابات القادمة.

وأضاف: «لذلك نحن نحب استراتيجيات الاقتصاد الكلي وتلك التي تراعي التقلبات الطويلة».

وارتفعت محفظة سرينيفاسان من صناديق التحوط 13% حتى الآن هذا العام، وهو بفضل صناديق التحوط المرتبطة بالاقتصاد الكلي والاتجاهات لعام 2026.

وقال: «حققت هذه الاستراتيجيات نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا في عام 2022، إلى جانب صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات».

ومع تراجع البورصة بأكثر من 20% في عام 2022، حققت صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي عوائد تجاوزت 40% في بعض الحالات.

وأكدت روبين جرو، الرئيسة التنفيذية لشركة مان جروب المدرجة في بورصة لندن، والتي تشرف على صناديق تحوط عدة مرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي، أن التقلبات توفر فرص تداول جيدة.

وأضافت جرو، التي أصبحت الرئيسة التنفيذية لشركة تدير استثمارات بقيمة 214 مليار دولار في عام 2023: «نعم، نحب القليل من التقلبات. نعم، نحب القليل من التباين في الأسعار».

وأردفت تقول: «تميل صناديق التحوط والبدائل إلى الكشف عن الفرص الناجمة عن التقلبات، وأعتقد أنها توفر ذلك».

وقال آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد، التي تدير استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار، إنه يتوقع زيادة اختلاف قيم الأصول في الأسواق العالمية أو تبايناً في الأسعار.

وقال لاندي: «لا أستطيع تخيل أي احتمال تغير فيه الإدارة الأمريكية موقفها وتعلن أن الصين صديقتها المفضلة الجديدة».

وذكر أنه يرى أيضاً فرصة كبيرة في التباين في أسعار الفائدة حول العالم، وفي الاستثمار في العملات المشفرة.

وأضاف: «بالطبع، سوق العملات المشفرة متقلبة، لكن الخطر الأكبر في هذا المجال هو فوات فرصة تحقيق عوائد ضخمة».