«ألفا ظبي» و«مبادلة» تستحوذان على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها «أبولو»

أعلنت كل من شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX: AlphaDhabi)، وشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع («مبادلة»)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استحواذهما عبر مشروعهما المشترك، على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» («أبولو»). على أن تواصل «أبولو» إدارة المحفظة وتطويرها بعد عملية الاستحواذ.

تأسس المشروع المشترك بين مبادلة وألفا ظبي القابضة في عام 2023، وركز منذ ذلك الحين على تخصيص وتوظيف رأس المال في فرص ائتمانية واعدة ضمن قطاعات وأسواق توفر عوائد مجزية قياساً بمستويات المخاطر. وتضيف محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تم الاستحواذ عليها، استثمارات جديدة في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، إضافةً إلى تعزيز الحضور في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والخدمات التجارية والخدمات المالية.

وبهذا الصدد، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة جوهرية تعزز مسيرة مشروعنا المشترك، حيث يوسع حضوره في عدد من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، ضمن قطاعات تسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل. وستكمل محفظة أبولو للإقراض المباشر أصولنا الحالية، بما يعزز من فرص النمو والتنوع مستقبلاً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا طويلة المدى، يرسخ هذا الاستحواذ القائم على تحقيق القيمة، الطموح الأساسي للمشروع المشترك، والمتمثل في تحقيق عوائد متميزة مقارنة بالمخاطر، مع الحفاظ على نهج منضبط في الاستثمار الائتماني».

بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يمثل الاستحواذ على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية، محطة مهمة في مسيرة مشروعنا المشترك مع ألفا ظبي القابضة، إذ يعزز استراتيجيتنا الرامية لبناء منصة ائتمانية قوية وواسعة النطاق في المملكة المتحدة وأوروبا، ويؤكد التزامنا بالنهج المنضبط في توظيف رأس المال».

من جانبه قال جيم فانيك، الشريك والرئيس المشارك لائتمان الأداء العالمي في «أبولو»: «تربطنا بمبادلة وألفا ظبي شراكة طويلة الأمد والتي حققت نتائج إيجابية، ويسرنا الإسهام في هذه الصفقة فيما يتطلع مشروعهما المشترك إلى الاستفادة من فرص الإقراض المباشر الأوروبي المضمون. وما نزال نشهد وفرة في الفرص الائتمانية ذات العوائد الجذابة قياساً بالمخاطر، إلى جانب تزايد الحاجة الهيكلية لرأس المال الخاص في أوروبا».

يشار في هذا الصدد إلى أنه وحتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة محفظة المشروع المشترك لتبلغ نحو 1 مليار دولار موزعة على 24 جهة مدينة، وسيسهم انضمام محفظة أبولو للإقراض المباشر، البالغة قيمتها 0.6 مليار دولار من الأصول عالية الجودة، في رفع إجمالي الأصول بعد إضافة المحفظة الجديدة، إلى نحو 1.6 مليار دولار عبر 39 جهة مدينة.

كما يرسي هذا الاستحواذ نهجاً قوياً ومستمراً لتدفق الصفقات المستقبلية، بما يدعم أهداف التوظيف الاستثماري، ويواكب تقدم المشروع نحو تنفيذ برنامج التزاماته البالغة 2.5 مليار دولار.