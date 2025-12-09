شركة صينية تدخل سوق الطاقة الشمسية الخليجي عبر «أي ايه ان» الإماراتية



أبرمت شركة «أي أيه إن» IAN الذراع المملوكة بالكامل لـAG Holding والمتخصصة في الطاقة المتجددة في دبي، اتفاقية توزيع استراتيجية مع شركة «دي إم إيه جي سي سولار» DMEGC Solar الصينية، المدرجة في بورصة شنتشن، وذلك في خطوة تمثل أول توسع رسمي لـ«دي إم إيه جي سي» في منطقة الخليج.

وستتيح هذه الشراكة للشركتين دخول سوق الطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقدر قيمته بنحو 24 مليار درهم (نحو 6.53 مليارات دولار).

وتُعد»دي ام ايه جي سي سولار«واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع وتوريد الألواح الشمسية عالية الكفاءة، وهي مصنفة ضمن الفئة الأولى لمصنّعي الوحدات الكهروضوئية في قائمة بلومبيرغ، كما تُصنف ضمن أفضل عشرة مورّدين عالميين حسب PVTECH.

وتقدم الشركة حلولاً شمسية متكاملة للتطبيقات السكنية والتجارية والمشروعات الضخمة حول العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية في دبي بين عبد الرحمن البيدهي رئيس مجلس إدارة AG Holding ممثلاً عن»أي ايه ان«، وليون لو المدير العام للمبيعات العالمية لدى»دي ام ايه جي سي سولار«.

وستقوم»أي ايه ان«، انطلاقاً من مقرها في دبي، بتوزيع حلول»دي ام ايه جي سي «الشمسية عالية الأداء داخل دولة الإمارات وفي أسواق الخليج المجاورة.

وتعزز هذه الشراكة من محفظة»أي ايه ان«المتنامية في قطاع تجارة الطاقة المتجددة، إذ تعمل الشركة بالفعل على توزيع عدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة في المنطقة.

وقال عبد الرحمن البيدهي:»نفخر بانضمام «دي ام ايه جي سي سولار» إلى محفظتنا وبتمثيلها حصرياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الشراكة تعكس التزامنا بتسريع تبني الطاقة النظيفة وتوفير أحدث التقنيات لعملائنا«.

من جهته، قال ليون لو:»يمثل تعاوننا مع «أي ايه ان» محطة مهمة مع دخولنا سوق دول الخليج للمرة الأولى؛ فالحضور القوي لـ «أي ايه ان»وخبرتها في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة يجعلان منها الشريك المثالي لتوسعنا«.

وتواصل دولة الإمارات ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الطاقة الشمسية ضمن استراتيجيتها للطاقة النظيفة، بما في ذلك تخصيص ميزانية قدرها 198 مليار درهم»54 مليار دولار" لاستراتيجية الطاقة الوطنية حتى عام 2030.

وتشمل أبرز المشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، الذي يستهدف قدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030 باستثمار يبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).

كما تعمل شركة مصدر، الرائدة في الطاقة المتجددة في الإمارات، على تطوير مشروعات شمسية جديدة مرتبطة بأنظمة تخزين البطاريات، من بينها مبادرة بقيمة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) لرفع القدرة الإنتاجية إلى 5 غيغاواط.