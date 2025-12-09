طيران الإمارات تعيد رسم خريطة السفر بين أمريكا وإيطاليا بطائرة A380



أعادت طيران الإمارات رسم خريطة السفر بين الولايات المتحدة وإيطاليا، بعدما عززت حضورها على خط نيويورك – ميلانو كونه أحد أهم المشغلين في سوق، تحتدم فيه المنافسة بين الناقلات الأمريكية.

وفرضت طيران الإمارات حضورها على خط نيويورك – ميلانو مع تطبيق نموذج «الحرية الخامسة» وتشغيل طائرتها العملاقة A380 يومياً، مستغلة غياب الناقلة الإيطالية ITA عن هذا المسار الحيوي. واستفادت الناقلة الإماراتية من قوة شبكتها العابرة للقارات وخبرتها الطويلة في إدارة الخطوط بعيدة المدى، لتملأ الفراغ بثقة، وتعيد تعريف تجربة السفر بين الولايات المتحدة وإيطاليا بمستوى غير مسبوق من السعة والرفاهية.

وحققت طيران الإمارات تغييراً جوهرياً في المعادلة على المسار الأطلسي، رافعة مستوى السعة والراحة والخدمات إلى معيار يصعب مجاراته، وبهذه الخطوة لم تكتفِ الشركة بتوسيع انتشارها في السوق الأمريكية – الإيطالية، بل أعادت تعريف تجربة السفر على الخط، لتكرس ريادتها في قطاع يعتبر الأكثر تنافسية عالمياً.

وتكشف بيانات «سيريوم» أن حركة السفر بين الولايات المتحدة وإيطاليا بلغت خلال ديسمبر 2025 ما مجموعه 1335 رحلة مباشرة في الاتجاهين، توفر أكثر من 377 ألف مقعد، ورغم أن خط نيويورك – روما يتصدر من حيث عدد الرحلات فإن مسار نيويورك – ميلانو برز هذا العام كونه أحد أكثر الخطوط تنافسية، نتيجة تعدد الشركات المشغلة، وتنوع الطرازات المستخدمة، وفي مقدمتها A380 التابعة لطيران الإمارات.

ويعد خط نيويورك JFK – ميلانو مالبينسا (MXP) حالة فريدة في السوق؛ إذ تنفرد طيران الإمارات بكونها الناقلة الوحيدة من خارج الولايات المتحدة وإيطاليا، التي تشغل رحلة يومية منتظمة على هذا المسار الحيوي، مقدمة تجربة سفر فاخرة عبر A380، بما تحمله من سعة كبيرة وخدمات متميزة. وفي المقابل تشغل دلتا رحلاتها اليومية عبر B767-400ER، إلى جانب أمريكان إيرلاينز بطائرات B777-200ER، و«نورس أتلانتيك» بثلاث رحلات أسبوعياً بطائرات Boeing 787.

وبينما تبقى روما – نيويورك المسار الأكثر ازدحاماً في ديسمبر، فإن بصمة طيران الإمارات على خط ميلانو تظل الأكثر بروزاً هذا الشهر، سواء من حيث نوع الطائرة أو جودة الخدمة أو القدرة على جذب مسافرين يبحثون عن تجربة مختلفة تماماً على رحلة عبر الأطلسي.