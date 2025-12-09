«جلفود 2026» يستقطب 8500 عارض من 195 دولة





تستعد إمارة دبي لاستضافة معرض «جلفود 2026» -الحدث العالمي الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات- في شهر يناير المقبل. ويستقطب «جلفود» في نسخته الحادية والثلاثين أكثر من 8500 عارض، وأكثر من 1.5 مليون منتج، ومشاركات دولية واسعة من 195 دولة، كما يستضيف مجموعة واسعة من الجهات والمؤسسات الحكومية العالمية، ومجموعة واسعة من المشترين والموزعين وتجار الجملة والشركات الناشئة الطامحة للتوسع في الأسواق العالمية.

وتشهد نسخة عام 2026 توسعاً غير مسبوق، وسط توقعات ببلوغ حجم سوق الأغذية والمشروبات العالمي 11.37 تريليون دولار بحلول عام 2030، وتسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع معدلات النمو في القطاع، وزيادة توجه الشركات نحو منصات تدعم التوسع عبر الحدود.

5 قطاعات

وقال مارك نابير، نائب الرئيس لإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يستهل «جلفود 2026» أجندة الفعاليات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات كأول وأهم فعالية من نوعها خلال العام، ليرسم بذلك التوجهات الاستراتيجية للقطاع. وبصفته أول حدث دولي يقام في مركز دبي للمعارض ومركز دبي التجاري العالمي في الوقت ذاته، يقدم المعرض نطاقاً وانتشاراً غير مسبوقين. ومع توسع مجالاته لتشمل 5 قطاعات جديدة، يشكل «جلفود» المنصة المتكاملة الوحيدة لمنظومة الأغذية والمشروبات، ووجهة استراتيجية للعلامات التجارية الطامحة للنمو والابتكار والوصول إلى الأسواق العالمية. ونتطلع للترحيب بالشركاء لنمضي قدماً نحو مرحلة جديدة في مسيرة تطور منظومة الغذاء العالمية».

يقام «جلفود 2026»، ولأول مرة في تاريخ تجارة الأغذية العالمية في موقعين منفصلين، في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، ليبلغ نطاق المساحة الإجمالية المعرض 240000 متر مربع، ليصبح بذلك أكبر منصة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات على الإطلاق في خطوة تفسح المجال أمام مشاركات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي قطاعات سريعة النمو، وكبار تجار التجزئة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة المبتكرة، وذلك عبر أقسام «المشروبات»، و«الألبان»، و«الدهون والزيوت»، و«اللحوم والدواجن»، و«العلامات العالمية الرائدة»، إلى جانب قسمين جديدين، هما «المأكولات البحرية» و«شركات جلفود الناشئة»، ما يعكس التوسع الكبير للمنظومة العالمية للشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات. وفي المقابل، سيكون مركز دبي للمعارض في «مدينة إكسبو دبي» بمثابة منصة لحوار عالمي رفيع المستوى، ومركز للأجنحة الوطنية الأكثر ابتكاراً وتأثيراً في العالم، ولتجارة السلع على نطاق واسع، والوفود الحكومية المهمة، ومراكز المشتريات. كما يحتضن أيضاً فئات رئيسية تشمل الأجنحة الوطنية الموسعة، والأرز، والبقول والحبوب، والغذاء العالمي، بالإضافة إلى ثلاثة أقسام جديدة، هي «جلفود للأغذية الطازجة» و«جلفود لتجارة البقالة» و«جلفود للخدمات اللوجستية».

الشريك الرسمي

وتسجل الهند حضورها الأضخم في تاريخ المعرض باعتبارها الدولة الشريكة الرسمية، عبر مشاركة أكثر من 600 عارض، مسلطة الضوء على اقتصادها الغذائي الذي يعد من الأكثر ديناميكية على مستوى العالم، في ظل توقعات بنمو سوق الأغذية والمشروبات لديها بمعدل سنوي مركب يصل إلى 12.4% حتى عام 2028. وسوف تسجل نسخة 2026 من الحدث المشاركة الأولى للعديد من الدول والمدن العارضة، من بينها غانا وكازاخستان والكويت وإقليم كردستان ولوكسمبورج وجزر المالديف وقطر ورواندا وسلوفاكيا والسويد وأوغندا.