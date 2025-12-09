«الإمارات الإسلامي» يقدم تمويلاً بقيمة 50 مليون دولار لمجموعة إكليبس للاستثمار



أعلن «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقديم تسهيلات تمويل تجاري متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون دولار لمجموعة إكليبس للاستثمارات، لدعم عمليات المجموعة الصناعية المتنوعة، وتحسين أنشطة الاستيراد والتصدير، وتعزيز خططها لتوسيع سلسلة التوريد.

ويسهم التمويل في تمكين مجموعة إكليبس للاستثمارات من تعزيز سيولتها وتوسيع نطاق عملياتها في الأسواق الرئيسية. وينسجم التعاون مع التركيز الاستراتيجي للإمارات الإسلامي على تنمية محفظته للخدمات المصرفية التجارية، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.

وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تعكس شراكتنا مع إكليبس للاستثمارات كيفية تحقيق الإمارات الإسلامي لتأثير ملموس من خلال التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ونسعى إلى تزويد الشركات بالأدوات اللازمة التي تمكنها من تحسين تجارتها، وتحرير رأس المال العامل، والسعي نحو تحقيق النمو بثقة، بما يعزز مكانة الإمارات في الاقتصاد العالمي». ويؤكد التمويل قدرة الإمارات الإسلامي على هيكلة وتقديم حلول متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات رأس المال العامل المتغيرة لمتعامليه. كما تعزز الشراكة حضور المصرف في قطاعي التصنيع والتوزيع.

وقال نيلز بورمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكليبس للاستثمارات: «يسعدنا أن نتعاون مع الإمارات الإسلامي من خلال هذه الشراكة المتميزة، التي تؤكد التزامنا بتعزيز الصناعات المحلية والمساهمة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة في دولة الإمارات».