منع الرئيس التنفيذي السابق لشركة SVS من العمل في مركز دبي المالي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن فرض قيود على كولفير فيرك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الصناديق في المملكة المتحدة «إس في إس سيكيوريتيز» (SVS)، تمنعه من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ودخل قرار التقييد حيز التنفيذ فور صدوره.

وقال ألان لینینغ، مدیر عام إدارة التنفیذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «كجهة تنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تستدعي مسؤولياتنا الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتعامل المنصف. وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أهلية الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على هذه المعايير رفيعة المستوى».

وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها الراسخ بتطوير وإدارة وتطبيق لوائح تنظيمية من الطراز العالمي بخصوص الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيتها ومساعيها المستمرة لأداء رسالتها، ستواصل السلطة تطبيق إجراءات تنفيذية صارمة وتقديم توجيهات تنظيمية واضحة لضمان امتثال جميع الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى المعايير التنظيمية والسلوكيات الأخلاقية.

كانت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة قد فرضت في يونيو 2024 غرامة مالية على كولفير فيرك ومنعته من مزاولة أي عمل يتعلق بأنشطتها التنظيمية. واعتبرت أنه «شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة». وفي نوفمبر 2024 تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن فيرك ساهم في إدارة إحدى الشركات المرخصة من قبلها، وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي وضمان ثقة المشاركين في السوق، قررت السلطة تقييد فيرك من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.