مجموعة مستخدمي «سويفت» تبحث تعزيز أمن التحويلات المصرفية

عقدت اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات اجتماعها الدوري الاثنين برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في الإمارات.

أكد أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- التزام مجموعة مستخدمي سويفت بدعم التحول الرقمي وتطوير المدفوعات تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وبرنامج تحول البنية التحتية المالية من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية مركزاً رائداً للصناعة المالية والمصرفية والتجارة العالمية.

وبحث الاجتماع الخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات خلال الفترة الماضية لضمان التحسين المستمر لعمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية والاستفادة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة التي وضعها مصرف الإمارات المركزي لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحفيز الابتكار بما يعزز حلول دفع مبتكرة وآمنة.

دور حيوي

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تقوم اللجنة التوجيهية منذ تأسيسها ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات بدور حيوي في تطوير المدفوعات، بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسريع التحول الرقمي وترسيخ مكانتها حلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية». وأضاف: «يعمل أعضاؤنا تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي لتطوير المدفوعات وتحسين وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية». وأشار جمال صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل مبادراته لبناء وتطوير الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.

إشادة

وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات وجهوده التي توجت باختيار الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» العالمي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك و«سويفت». وأكدوا التزام اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات بالعمل بشكل وثيق مع اتحاد مصارف الإمارات لاستضافة الحدث العالمي بما يعكس المكانة الريادية للدولة ودورها في صياغة مستقبل المدفوعات والخدمات المالية.

يذكر أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في الإمارات تقوم بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئة آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم.