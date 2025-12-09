«دبي للاستثمار» تطلق برجين في «ميدان» بـ1.3 مليار درهم

أعلنت دبي للاستثمار، عبر شركتها العقارية «دبي للاستثمار العقاري»، عن إطلاق مشروع «الفيستا»، متعدد الاستخدامات بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار درهم في منطقة ميدان هورايزن بمدينة دبي.

وقالت الشركة في بيان لها: إن المشروع يتألف من برجين متكاملين ضمن مخطط رئيسي موحد يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية، مشيرة إلى أن البرج السكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، فيما يتضمن البرج التجاري المكون من 19 طابقاً، مكاتب بمساحة 120 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى مرافق التجزئة والترفيه.

وأشارت إلى أنه تم البدء في أعمال البناء في المشروع، متوقعة الانتهاء منها وتسليم الوحدات بحلول ديسمبر 2027.

وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «يمثل المشروع ركيزة نمو لمحفظتنا العقارية الهادفة إلى تطوير وجهات نوعية تحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل في مسيرة دبي للاستثمار. ويعد مشروع فيستا انعكاساً لهذه الاستراتيجية، إذ يواكب النمو المتسارع في المشهد العمراني لإمارة دبي. ويمتاز بتنوعه، عبر الجمع بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات التجارية الحيوية، ومنافذ التجزئة الحيوية، موفراً بيئة عمرانية عصرية متكاملة تلبي تطلعات السكان ورواد الأعمال على حد سواء».