«أبوظبي الأول» ينضم إلى مبادرة «مجرة»

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن مشاركته رسمياً في مبادرة «مجرة» العالمية، والتي تهدف إلى إنشاء منصة متكاملة جديدة لإصدارات أسواق المال وتداولها على المستوى الدولي.

وتوفر «مجرة» مزايا فورية لعملاء البنك وللأسواق، من خلال مركزها في مركز أبوظبي العالمي (ADGM)، وستعمل بدعم من منصة «هالو للاستثمار»، وبالتنسيق، عند اقتضاء الأمر، مع الجهات التنظيمية المحلية ومزودي السيولة.

ويشكل القرار خطوة استراتيجية تعزز دور بنك أبوظبي الأول في تنشيط الاستثمار العالمي، وحركة رؤوس الأموال، والابتكار المالي. ويتيح الارتباط بشبكة «مجرة»، الوصول إلى طيف واسع من أدوات الاستثمار، والفرص العابرة للحدود، التي لم تكن متاحة في السابق. كما سيحصل البنك على فرص توزيع أوسع، تتيح تسويق أدوات الدين، والمنتجات المهيكلة، والتمويل الإسلامي، وحلول الخزينة، بسرعة وكفاءة أكبر، سواء للمستثمرين المحليين أم العالميين، عبر المنصة المترابطة التي توفرها «مجرة».

وتتمثل المهمة الأساسية للمبادرة في توفير شبكة عالمية مستقرة ومبتكرة ومترابطة لأسواق المال، وتهدف «مجرة» إلى تعزيز السيولة، وتقليص التكاليف التشغيلية، وتخفيض تكلفة رأس المال عالمياً.