أبوظبي تحتضن للمرة الأولى احتفالية مجلة "TIME" لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيرا حول العالم

احتضنت العاصمة أبوظبي - لأول مرة - النسخة الأولى من احتفالية مجلة TIME "تايم" لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم، بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية إلى جانب نخبة من قادة الأعمال الدوليين وجيسيكا سيبلي، الرئيس التنفيذي للمجلة.

وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم القادة من مختلف أنحاء العالم الذين أحدثوا تأثيراً ملموساً في شركاتهم أو قطاعاتهم أو مجتمعاتهم.

وقد تم تكريم أربع شخصيات بارزة خلال الحفل الذي أقيم في جزيرة السعديات، وهم: أليكسيس أوهانيان، مؤسس شركتي Seven Seven Six وAthlos، والمؤسس المشارك في Reddit، وجيمي سالتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Authentic Brands Group (ABG)، وكيت كالوت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Amini Tech، وزاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق McLaren Racing.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: " إن دولة الإمارات برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة جعلت من الازدهار رافعة ومحفزاً للتقدم الاجتماعي، وأعطت أولوية للاستثمار في الإنسان وإلهامه لتحقيق الإنجازات الطموحة، ولذلك كانت العاصمة أبوظبي هي المكان المناسب لتكريم هذه الشخصيات الأكثر تأثيراً حول العالم، حيث يجسدون ما يمكن للتفاعل الإيجابي بين القوى البشرية والتكنولوجية والعلمية والاجتماعية تحقيقه في خدمة البشرية، وتعزيز التقدم العالمي في المجالات كافة".

وأضاف معاليه أن هذا النهج الثابت لدولة الإمارات يؤكد أن النجاح الاقتصادي يمكن أن يكون أداة لتحقيق الازدهار والفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع في الدولة.

وخلال الاحتفالية، تحدث الفائزون الأربعة عن تحديات القيادة وأهمية الابتكار والمرونة، حيث تناول أليكسيس أوهانيان فرص الاستثمار في الرياضة النسائية باعتبارها القطاع الواعد المقبل، فيما ركزت كيت كالوت على بناء منظومة ذكاء اصطناعي تخدم الجنوب العالمي.

أما زاك براون فتحدث عن متطلبات قيادة فريق في قمة منافسات الفورمولا 1، في حين أكد جيمي سالتر أن المخاطرة كانت مفتاح بناء إمبراطورية علاماته التجارية العالمية.

وقال أليكسيس أوهانيان: "من خلال Seven Seven Six وAthlos تعلمت البحث عن الفرص التي يغفلها الآخرون، والرياضة النسائية تمثل الآفاق الواعدة الجديدة للأعمال حيث يمكننا خلق قيمة حقيقية وأثر اقتصادي كبير، والحصول على هذا التكريم من TIME هو اعتراف مهم بجهودنا لتغيير نظرة العالم نحو الاستثمار في رياضة النساء كسوق واعد ومربح. أتوجه بالشكر لدولة الإمارات على استضافة هذا التكريم فهي نموذج يحتذى في كيفية التقاط الفرص العالمية واحتضانها وتطويرها".

بدورها، قالت كيت كالوت: "هذا التكريم من TIME يؤكد رسالتنا في دعم أكثر من 300 ألف مزارع صغير، ويبرهن أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون قوة لتحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي إذا صُمم بما يخدم المجتمعات المحلية. أشكر الإمارات على دورها كجسر بين الشمال والجنوب العالمي، ورؤيتها لبناء بنية تحتية تكنولوجية تخدم الجميع بما يتماشى مع هدفنا في ضمان استفادة الجميع من تقدم الذكاء الاصطناعي، وليس فئة محدودة فقط."

من جهته، قال زاك براون: "الفوز بهذه الجائزة شرف كبير لأنها تعكس جهود فريق ماكلارين بأكمله لإعادة الفريق إلى قمة منافسات الفورمولا1. أتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على استضافتنا في بلد يجسد قيمنا في جمع أفضل المواهب لتحقيق إنجازات استثنائية. ما تعلمته في McLaren Racing هو أن دوري يتمثل في جمع الفريق المناسب والمساهمة في بناء ثقافة تمكن الأشخاص المميزين من تحقيق إنجازات مذهلة على المضمار."

من جانبه، قال جيمي سالتر: "بناء مجموعة Authentic Brands علّمني أن النجاح ليس طريقاً مستقيماً، وأن المخاطرة أحياناً تقود إلى نتائج مذهلة مثل محفظتنا العالمية البالغة 32 مليار دولار. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على توفير بيئة ملهمة تجسد روح الابتكار والتعاون العالمي الذي نسعى إليه".

وجرى تنظيم الاحتفالية برعاية ودعم من منصة التداول الإلكتروني العالمية Capital.com أسرع شركات التكنولوجيا المالية نمواً في أوروبا والتي توسع أعمالها في بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة NMDC الإماراتية المزود الإقليمي الرائد في خدمات الطاقة البحرية والهندسة والمشتريات والبناء، والتي تمتد أعمالها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وما بعدها.

وقال فيكتور بروكوبينيا مؤسس Capital.com : " نحن فخورون بالاحتفاء بقادة حوّلوا الأفكار إلى تأثير ملموس في قطاعاتهم وحياة الملايين. لقد أثبتت الإمارات مجدداً أنها وجهة للمواهب الطموحة، بفضل بيئة تكافئ الجهد والابتكار. وفي Capital.com نشارك هؤلاء الملهمين رؤيتهم في جعل الأنظمة المعقدة أكثر سهولة وتمكين الأفراد من التحكم بمستقبلهم. وعند الجمع بين الطاقة الإيجابية في هذه المنطقة ورؤية قيادتها وعزيمة الملهمين المكرمين في هذه الاحتفالية، فإننا نؤسس لمجتمع أكثر قوة ومرونة واستعداداً للمستقبل".

من جهته، أكد ياسر زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة NMDC الإماراتية التزام المجموعة بمفهوم "القيادة الحارسة" التي تقوم على التوجيه والتمكين وحماية التقدم.

وقال: "روح الابتكار والمرونة التي شهدناها خلال هذه الاحتفالية تعكس القيم التي نؤمن بها في دولة الإمارات وفي مجموعة NMDC، وهي الطموح والتعاون والإيمان بمستقبل أفضل. هذه المبادئ توجه عملنا وتساهم في بناء عالم تزدهر فيه الأفكار ويتشارك فيه الجميع التقدم".