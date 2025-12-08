منتدى يبحث تبادل الخبرات في مجال الإنتاجية بين الإمارات وروسيا

نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة منتدى «الإمارات – روسيا: تبادل الخبرات والممارسات في مجال الإنتاجية»، حيث يهدف إلى تعزيز الحوار بين البلدين في مجالات الإنتاجية، وتوسيع نطاق تبادل الخبرات التطبيقية في تطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات، قطعت أشواطاً واسعة في دعم وتعزيز منظومة الإنتاجية باعتبارها ركيزة رئيسة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة مجموعة واسعة من السياسات الحديثة والمتطورة التي عززت ريادتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، وطورت نموذجاً اقتصادياً مرناً يقوم على المعرفة والابتكار، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وشهد المنتدى مناقشة سبل تنمية رأس المال البشري الماهر، ورفع إنتاجية العمل، وتعزيز الإنتاجية في قطاعات الصناعة والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحث آليات تمكين الشركات من تبني نماذج تشغيل أكثر كفاءة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.