مطار الشارقة يضيف طيران «كاسبين» إلى شبكته معززاً الربط مع 5 مدن إيرانية



أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن انضمام طيران كاسبين إلى شبكتها التشغيلية عبر رحلات مجدولة تربط الشارقة بخمس مدن رئيسية في إيران، في خطوة تعزز السفر والسياحة بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يوسع شبكة الوجهات الدولية للمطار.

وسيبدأ طيران كاسبين تشغيل رحلاته اعتباراً من اليوم عبر طائرات بوينغ 500-737 بسعة 120 راكباً، وتشمل العمليات 7 رحلات أسبوعية من طهران، و3 من لامرد، ورحلتين من قشم، إلى جانب رحلة واحدة من شيراز وأخرى من بندر عباس.

وأكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ترحيبه بانضمام طيران كاسبين إلى شبكة المطار، حيث تعزز هذه الخطوة حركة السياحة والتبادل الثقافي وتدعم تجربة المسافرين بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يرسخ مكانة الشارقة على خريطة السفر الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الوجهات الجديدة التي تربط الشارقة بعدد من المدن الرئيسية في إيران تسهم في تعزيز موقع مطار الشارقة محوراً إقليمياً في قطاع الطيران من خلال عمليات موثوقة وفعالة تلبي احتياجات مختلف فئات المسافرين، وتعمل هيئة مطار الشارقة الدولي بالتعاون مع شركائها من شركات الطيران على توسيع خيارات السفر وتوفير مستويات أعلى من الراحة وسهولة الوصول لجميع المسافرين.

من جانبه قال عادل نور علي، الرئيس التنفيذي لطيران كاسبين، إن تشغيل هذه الرحلات يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة لتوسيع شبكتها التشغيلية، ويوفر خيارات ربط أوسع أمام المسافرين، بما يعزز سهولة السفر والحركة الجوية بين الجانبين.

وشهد مطار الشارقة خلال الربع الثالث من عام 2025 نمواً تشغيلياً لافتاً، حيث ارتفع عدد المسافرين إلى 5,127,120 مسافراً بزيادة 16.7% مقارنة بـ 4.39 ملايين مسافر خلال الفترة نفسها من عام 2024.

كما ارتفعت حركة الطائرات إلى 30,737 رحلة بنمو 10.7% مقارنة بـ 27,758 رحلة في الربع الثالث من العام الماضي، ما يعزز مكانة مطار الشارقة أحد أبرز مراكز السفر على المستويين المحلي والدولي.