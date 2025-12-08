4.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 4.6 مليارات درهم تمت عبر 1517 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1247 مبايعة بقيمة 3.5 مليارات درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ، و1044 مبايعة لوحدات سكنية و129 مبايعة لمبان.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لأرض تجارية في إماريتس ليفينغ بقيمة 123 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية على الخارطة في منطقة الخليج التجاري بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 916 مليون درهم عبر 240 معاملة، منها 68 رهناً لأرض، و134 رهناً لوحدات سكنية، و38 رهناً لمبان، كما شهد السوق تسجيل 30 هبة بقيمة 169 مليون درهم.