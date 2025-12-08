شراكة بين «أبوظبي الأول» و«أموندي» لتوسيع حلول الاستثمار في الإمارات

أعلن بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات، وأكبر بنك في الدولة، وأحد أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أماناً في العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أموندي»، المتخصصة أوروبياً في إدارة الأصول، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى حلول استثمارية عالمية المستوى، وتعزيز قدرات البنك في إدارة الاستثمارات المقدمة لعملائه.

تغطي هذه الشراكة مجموعة واسعة من حلول الاستثمار لمختلف شرائح العملاء، بأشكال متعددة، وعبر مختلف فئات الأصول. ويهدف بنك أبوظبي الأول و«أموندي»، من خلال دمج الخبرات والإمكانات لدى الطرفين، إلى تقديم حلول مالية متميزة للمستثمرين، والارتقاء بمعايير إدارة الأصول في الإمارات، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية.

وتعكس هذه الشراكة الالتزام الراسخ وطويل الأمد لبنك أبوظبي الأول و«أموندي»، بتوفير حلول وخدمات استثمارية متطورة ومخصّصة، تشمل جميع شرائح العملاء، من الأفراد إلى عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، والمؤسسات، مستندين إلى عقود من الخبرة والنجاح.

وفي هذا الإطار، قالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «تشكّل شراكتنا الاستراتيجية مع «أموندي» خطوة مهمة في مسيرة بنك أبوظبي الأول، تسهم في تعزيز قدراته الاستثمارية، وتقديم حلول إدارة الأصول لعملائنا بمعايير عالمية. ويسهم تعاوننا مع واحد من أهمّ مديري الأصول على مستوى العالم، في تعزيز مكانة بنك أبوظبي الأول، بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات، والشريك الموثوق للعملاء الذين يبحثون عن خبرات دولية وحلول مبتكرة، مصمّمة بما يلائم احتياجاتهم. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم قيمة مضافة، وتعميق روابطنا مع عملائنا، ودعم رؤية دولة الإمارات في ترسيخ موقعها مركزاً مالياً رائداً، إقليمياً وعالمياً».

من جانبها، قالت فاليري بودسون الرئيس التنفيذي لشركة «أموندي»: «يسعدنا التعاون مع بنك أبوظبي الأول لتقديم خبرات «أموندي» العالمية إلى المستثمرين في دولة الإمارات. فمع تزايد الإقبال على الحلول الاستثمارية المتنوعة في الشرق الأوسط، تشكّل شراكتنا مع مؤسسة رائدة كَبنك أبوظبي الأول، خطوة تدعم طموحاتنا في تعزيز حضورنا، واغتنام فرص النمو المستدام في هذه السوق الواعدة. ويجمع هذا التعاون بين باقة حلولنا الواسعة، وبين الخبرة المحلية والقدرات الرقمية والاستشارية المتقدمة، ما يمكّننا من توفير قيمة طويلة الأمد لعملائنا، والإسهام في دفع مسيرة تطوير القطاع المالي في دولة الإمارات».

ويشكّل هذا التعاون أول شراكة من نوعها لـ «أموندي» في دولة الإمارات، ويدعم استراتيجيتها للتوسع في الأسواق عالية الإمكانات، مثل منطقة الشرق الأوسط. كما يؤكّد التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل ببناء شراكات استراتيجية تدعم طموحاته في تقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتوسيع نطاق خدماته في مجالي الثروات والاستثمار، ودفع عجلة النمو طويل الأمد داخل الدولة وخارجها.