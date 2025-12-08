«كانتور فيتزجيرالد» تؤسس مكتباً في أبوظبي

أعلنت شركة «كانتور فيتزجيرالد» عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط بافتتاح مكتب جديد في مركز أبوظبي المالي العالمي. يأتي افتتاح المكتب الجديد إثر حصول الشركة على الموافقة المبدئية على استصدار الترخيص بتقديم الخدمات المالية لمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة المركز، وسيمثّل الافتتاح خطوة مهمة ستعزز التزام الشركة المتواصل بتوسيع حضورها في الأسواق الدولية الرئيسة وخدمة عملائها الإقليميين عبر الشرق الأوسط.

وقال براندن لتنيك، رئيس مجلس إدارة «كانتور فيتزجيرالد»: نحرص على مواصلة استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير وتنمية «كانتور فيتزجيرالد» من خلال تكوين فرق راسخة ضمن الأسواق الكبرى المهمة، ولا شك في أن الشرق الأوسط يعد منطقة مهمة في إطار هذه الاستراتيجية. ومن خلال خطوتنا التوسّعية في أبوظبي، فإننا نواصل النهج الذي لطالما اعتمدناه في شركتنا لعقود عديدة، والمتمثل في استقطاب أفضل الكفاءات والمواهب الفذة وتمكين الكوادر القيادية وبناء القدرات برؤية مستقبلية طموحة وطويلة الأمد.

من جانبه، قال سيج كيلي، الرئيس التنفيذي المشارك الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية في «كانتور فيتزجيرالد»: تمثل منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسة للنمو بالنسبة لـ«كانتور فيتزجيرالد»، في ظل مساعينا المتواصلة لتوسيع نطاق منصتنا العالمية للخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال. إن إنشاء وجود لنا في أبوظبي يمنحنا وصولاً مباشراً إلى واحدة من أنشط المناطق في مجال تكوين رأس المال. وتحت قيادة علي خالبي، سنرتقي إلى مكانة بارزة تؤهلنا لاغتنام الفرص الواعدة وخدمة العملاء في جميع أنحاء الخليج بتوظيف كامل قدرات شركتنا كما فعلنا في مناطق أخرى على مدى السنوات العديدة الماضية.