«روسترو» تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع

أعلنت مجموعة «روسترو» العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية المتنوعة، عن حصولها على ترخيص من الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع، في خطوة مهمة لتعزيز التزامها طويل الأمد برسم الملامح المستقبلية للمنظومة المالية في الدولة.

وتواصل منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات، توسعها بوتيرة غير مسبوقة، مدعومة باللوائح التنظيمية المتطورة، وزيادة إقبال المستثمرين، والمبادرات الحكومية الجريئة. وتُشير التقارير الصادرة مؤخراً عن جهات مثل جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية وماغنيت، إلى أن الإمارات تستقطب بشكل مستمر ما يزيد على 40 % 45 % من إجمالي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، ما يُعزز مكانتها مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع في الإمارات مستقبلاً بمعدل سنوي مركب، يزيد على 20 % خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بارتفاع نسب تبنّي حلول المدفوعات الرقمية، والتوسع السريع في خدمات تكنولوجيا الثروات والوساطة الرقمية، فضلاً عن التحسينات التنظيمية المستمرة، التي تعتمدها جهات مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وأبوظبي العالمي. وبفضل هذا الزخم، تتمتع دولة الإمارات بجميع المقومات، لترسيخ مكانتها، بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار وتكوين رأس المال والتحول الرقمي المالي.

وفي ضوء ما تبذله هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من جهودٍ لتعزيز الرقابة والارتقاء بمعايير القطاع، تؤكد هذه الموافقة مكانة مجموعة روسترو كجهة فاعلة موثوقة وملتزمة باللوائح في المشهد المالي الإماراتي المتنامي. كما تسمح للمجموعة بالعمل بما ينسجم مع المتطلبات المعتمدة في دولة الإمارات، من حيث الشفافية وحماية المستثمرين والمساهمة المسؤولة في السوق.

ويتولى قيادة المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، رئيسها التنفيذي مايكل أيريس، الذي أكد أن دبي وأبوظبي تتطوران بوتيرة غير مسبوقة نحو منظومة مالية مستقبلية استثنائية، وقال: تنظر مجموعة «روسترو» إلى الإمارات، بوصفها أحد أكثر المراكز المالية تطلعاً للمستقبل، والتي ستضاهي خلال وقت قصير مراكز رائدة، مثل لندن وسنغافورة ونيويورك. ويُرسخ حصولنا على هذا الترخيص انسجام رسالتنا مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء منظومة مالية قوية، مدعومة بالمؤسسات والحلول التكنولوجية، فضلاً عن تعزيز مساهمتنا في كتابة الفصل المقبل من رحلتها نحو النمو.