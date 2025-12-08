مطارات أبوظبي تطلق برنامج الولاء الحصري «تاتش بوينتس»

أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق «تاتش بوينتس»، برنامج الولاء الحصري في مطار زايد الدولي، وذلك في خطوة تمثل بداية لتجربة مبتكرة للمسافرين في عالم برامج الولاء. وسيتيح هذا البرنامج إمكانية الحصول على نقاط «تاتش بوينتس»، واستبدالها بكل سهولة، عبر مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم المشاركة في المطار، ما يمنح مستخدميه قيمة مضافة، ويعزز تجربة السفر، إلى جانب الخدمات التفضيلية المقدمة في المطار، بما في ذلك مواقف السيارات المميزة، وإمكانية الدخول إلى قاعات سلام واللؤلؤة.

وسيحظى عملاء بنك أبوظبي التجاري بتجربة تسوّق متكاملة، عند استخدامهم نقاط «تاتش بوينتس» في مطار زايد الدولي، الذي حاز مؤخراً على جائزة «أفضل مطار في مجال التسوّق»، ضمن جوائز «فرونتير» لعام 2025، حيث يمنحهم البرنامج ميزات حصرية، تتيح لهم الاستفادة من النقاط في المطار. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مطارات أبوظبي بتعزيز منظومة السياحة والتسوّق في إمارة أبوظبي، من خلال دمج خدمات المطار والمدفوعات الرقمية في تجربة متكاملة، تتمحور حول المسافر، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز مكانة أبوظبي، إحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة والأعمال.

وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع بنك أبوظبي التجاري، لتوفير برنامج مكافآت «تاتش بوينتس» لملايين المسافرين. ومن خلال تعاوننا المشترك، يمكننا تعزيز تجربة التسوّق في مطار زايد الدولي، عبر تقديم خيارات أوسع لعملاء بنك أبوظبي التجاري، وتحويل إنفاقهم اليومي إلى لحظات مجزية، في أحد أفضل مطارات العالم.

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي رئيس الأعمال التجارية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ميداف»: «تعكس هذه الخطوة الاستراتيجية، رؤيتنا المشتركة في تعزيز الابتكار الرقمي، والارتقاء بتجربة العملاء، حيث يمثل إطلاق برنامج «تاتش بوينتس» حصرياً في مطار زايد الدولي، نقلة نوعية، تمنح عملاءنا تجربة استثنائية، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال».