«مالية عجمان» تناقش نظام «استدامة» لتعزيز كفاءة التخطيط المالي

نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة تثقيفية متخصصة حول نظام «استدامة» للتخطيط المالي الذكي، بمشاركة 22 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة الأداء المالي، وتعزيز قدرات مستخدمي النظام، وتطوير آليات التخطيط المالي في حكومة عجمان.

وتركّز الورشة على تعريف المشاركين بأبرز مميزات نظام «استدامة» ودوره في دعم عمليات التخطيط المالي من خلال توفير تقارير استباقية وتنبيهات مبكرة تساعد الجهات الحكومية على معالجة الانحرافات المالية بشكل أسرع وأكثر دقة، إلى جانب استعراض التحديثات التي تدعم تقليل الإجراءات التقليدية وتصفير البيروقراطية في تنفيذ الموازنة العامة، بما يعزز كفاءة إنجاز العمليات المالية في الإمارة.

كما استعرض فريق الدائرة حزمة التقارير المطوّرة في النظام والتقارير الاستباقية التي تسهم في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الهدف المؤسسي «تعزيز كفاءة الأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء»، وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030 ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

وفي هذا الإطار، أكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التزام الدائرة بتطوير منظومة التخطيط المالي والارتقاء بقدرات مستخدمي نظام «استدامة» باعتباره من أهم الأدوات الداعمة للتحول المالي الذكي في الإمارة. وأضاف: نحرص في دائرة المالية على تعزيز تكامل البيانات المالية وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من التقارير الذكية والتنبيهات الاستباقية التي يوفرها نظام «استدامة»، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. ويأتي هذا الجهد انسجاماً مع مستهدفات حكومة عجمان ورؤيتها 2030 في بناء منظومة مالية متطورة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة.