"فيزا".. 80 % من المتسوقين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق



كشفت «فيزا» أن 80 % من المتسوقين في الإمارات يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم، بدءاً من اكتشاف المنتجات عبر حلول ذكية، وصولاً إلى اعتماد العملات الرقمية كخيار هدية مشروع.

جاء ذلك وفق نتائج استطلاع جديد للشركة كشفت فيه عن تأثير الذكاء الاصطناعي على أنشطة التسوق والتحول في سلوك الإنفاق لدى المستهلكين في الإمارات.

وقالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «فيزا» في الإمارات: «تظهر البيانات تحولاً لافتاً في أنماط الإنفاق، حيث يتبنى المستهلكون الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة.

نحن أمام إعادة تصور جوهرية لمفهوم التسوق، يقودها مفهوم التجارة الإلكترونية عبر الوكلاء».

وكشفت نتائج الاستطلاع أن الذكاء الاصطناعي أصبح الرفيق الأول للتسوق، حيث أظهر المستطلعون اعتماداً متزايداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي في اختيار المنتجات وتخصيص العروض.

وأكدت النتائج أن المتسوقين في الإمارات يتجهون إلى هذه التقنيات لجعل تجربة التسوق أكثر سهولة وكفاءة، مع التركيز على أهمية الشفافية عند دخول هذه الأدوات إلى حياتهم اليومية

وأشار الاستطلاع إلى تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، حيث استخدم 41% من المتسوقين في الإمارات أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث عن المنتجات، بينما استخدم 40% الذكاء الاصطناعي لمقارنة الأسعار أو العثور على العروض.

وذكر الاستطلاع أنه مع دمج الذكاء الاصطناعي في الروتين اليومي، يضع المتسوقون توقعات واضحة، حيث يعتقد نحو ثلاثة من كل أربعة مشاركين (72%) أن أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة على إيجاد أفضل الأسعار، ومع ذلك يفضل 69% التحدث إلى ممثل خدمة عملاء بشري بدلاً من الذكاء الاصطناعي.

وقال الاستطلاع إن العملات الرقمية والعملات المستقرة انتقلت من كونها تجريبية إلى أساسية، خاصة بين المستهلكين الأصغر سناً، وكشف أن سبعة من كل عشرة مشاركين في الإمارات (70%) متحمسون لتلقي العملات الرقمية كهدية.

كما يعتقد نحو واحد من كل خمسة متسوقين في الإمارات (17%) أن العملات المستقرة ستصبح وسيلة الدفع المفضلة خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد الاستطلاع على تراجع النقد، حيث توقع أكثر من ثلث المشاركين في الإمارات (36%) انخفاض استخدام النقد أو اختفائه تماماً بحلول عام 2035، بينما تتوقع النسبة نفسها (36%) زيادة استخدام العملات المستقرة.