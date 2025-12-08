مجلس الأعمال القبرصي يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات



أعلن مجلس الأعمال القبرصي، المنصة الإماراتية الجديدة لتمثيل المصالح التجارية القبرصية في مختلف إمارات الدولة، عن انعقاد اجتماعه العام السنوي الأول بعد الإعلان عن تأسيسه مؤخراً تحت مظلة غرفة تجارة دبي.

حضر الاجتماع كل من جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص؛ وعبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة. ويمثل الاجتماع انتقال المجلس رسمياً من مرحلة الإطلاق إلى المرحلة التنفيذية، في تأكيد على تسريع مساعي التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وأكد باباناستاسيو على دور المجلس كحلقة وصل استراتيجية بين شركات القطاع الخاص في الدولتين، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال القبرصي جاء ثمرة مباشرة للحوارات المكثفة رفيعة المستوى التي جرت مطلع العام الجاري بهدف تحويل العلاقات الثنائية المتينة بين الطرفين إلى شراكات اقتصادية عملية.

وقال: يوفر مجلس الأعمال القبرصي منصة ملهمة للشركات والمستثمرين والمبتكرين من الدولتين للتواصل وتبادل المعارف وتطوير المشاريع المشتركة الكفيلة بتعزيز النمو المستدام والتبادل التكنولوجي وتحقيق الازدهار للجانبين.

كما يُمثل تأسيس المجلس خطوة ملموسة نحو تقوية العلاقات الاقتصادية بين قبرص ودولة الإمارات، مما يثبت أهمية التعاون القائم على النتائج وبذل الجهود على مستوى السياسات والجانب الفني لتحقيق إنجازات مميزة بسرعة وكفاءة.

من جانبه، قال عبدالله آل صالح إن إطلاق مجلس الأعمال القبرصي وانعقاد اجتماعه العام الأول يشكل انعكاساً لالتزام الإمارات المستمر بدعم الشراكات الاقتصادية العالمية، لا سيما تلك الموجهة نحو رفع سوية الاستثمارات الثنائية في القطاعات الحيوية.

كما نوّه سعادته إلى ثقته بقدرة قبرص على لعب دور جسر استراتيجي تستفيد منه الشركات الإماراتية الطامحة للتوسع نحو الأسواق الأوروبية.

من ناحية أخرى، أشاد مركز التجارة القبرصي بدبي بخطوة تأسيس المجلس الجديد بوصفه عامل تحفيز إضافي للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الدولتين.

وتطرق الحضور في الاجتماع العام السنوي إلى رسالة المجلس الرامية إلى تعزيز التجارة الثنائية ودعم الشركات القبرصية للدخول إلى السوق الإماراتية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في قبرص ودعم التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والابتكار والخدمات البحرية والسياحة والأصول الرقمية والتقنيات الخضراء والبنية التحتية.

وجاء الإعلان الرسمي عن تشكيل مجلس الإدارة الأول بمثابة خطوة كبيرة نحو رسم الملامح الرئيسية لرسالة مجلس الأعمال القبرصي وآليات عمله على المدى البعيد.