715 مليون دولار تمويلات من الشركة العالمية القابضة لـ«زيلو»



أعلنت «زيلو»، منصة الائتمان الخاص الرائدة والمبتكرة في الإمارات والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن حصولها على تمويل بقيمة 715 مليون دولار (2.6 مليار درهم) من الشركة العالمية القابضة، بهدف توسيع قدراتها في تمويل سلاسل الإمداد بمنطقة الشرق الأوسط.

ويعد التمويل من أكبر تخصيصات الائتمان الخاص في مجال تمويل الشركات في المنطقة، ما يمكن «زيلو» من تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السيولة عبر القطاعات الاقتصادية الحيوية.

يشار إلى أن «زيلو» تقدم حلول التمويل للموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة للدفعات المستحقة للجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات الإقليمية الرائدة. ومن خلال إنشاء محافظ تمويلية عالية الجودة قائمة على مستحقات مرتبطة بأكبر الجهات المشترية في المنطقة، تعمل «زيلو» على تحويل سلاسل الإمداد الإقليمية إلى فئة جديدة من الأصول القابلة للاستثمار في الائتمان الخاص، لتعزيز مشاركة المنطقة في أسواق الائتمان الخاص العالمي.

وتستمر الفجوة الائتمانية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، وتقدر قيمتها بنحو 250 مليار دولار، نتيجة لدورات السداد المطولة، وضعف القدرة على الوصول إلى رأس المال العامل، وتسهم «زيلو» في معالجة هذه التحديات عبر توفير سيولة شبه فورية من خلال تمويل الفواتير، ما يمكن الموردين من تحرير رأس المال العامل المحتجز وإعادة توجيهه نحو مبادرات تدعم النمو، وزيادة الإنتاج، وتنفيذ عقود أكبر، والاستثمار في بناء القدرات وتنمية الكوادر.

خطة توسع

وسيسهم التمويل الجديد في تسريع خطة توسع أعمال «زيلو»، حيث تستهدف المنصة تجاوز مليار دولار من التمويل الإجمالي خلال 2026، ما يمثل نمواً يزيد على خمسة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية. وترتكز استراتيجية المنصة على شراكاتها الاستراتيجية مع مجموعة من أبرز الجهات، بما في ذلك مصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة تروجان للإنشاءات، وشركة إن إم دي سي جروب، ما يعزز قنوات التوريد ويحسن جودة الائتمان. وتعمل المنصة في قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والبناء والبنية التحتية والرعاية الصحية والتجزئة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول والخدمات الصناعية والأعمال البحرية، وهي قطاعات تتميز بمستحقات دورية منتظمة ومنظومات قوية من المشترين.

دعم التوسع

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «أصبح الائتمان الخاص إحدى أسرع فئات الأصول نمواً على مستوى العالم. ويعكس التزامنا بدعم «زيلو» عمق ثقتنا في قدرة المنطقة على هيكلة مستحقات مؤسسية عالية الجودة، وتعزيز دورها في الأسواق العالمية للائتمان الخاص. وسيسهم هذا الاستثمار في دعم جهود المنصة التوسعية، وبناء منظومة مالية أكثر مرونة وتنوعاً في المنطقة».

محرك أساسي

وقال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي لمنصة «زيلو»: «يمثل هذا التمويل محطة مهمة في مسيرة نمو «زيلو»، ومع توسعنا عبر دول مجلس التعاون الخليجي، نعمل على بناء بنية تحتية قابلة للتوسع للائتمان الخاص، قائمة على أصول حقيقية يمكن التنبؤ بها. وتواصل الشركة تركيزها على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين من الوصول إلى رأس المال بسرعة وكفاءة، بما يعزز دورها محركاً أساسياً لنمو الائتمان الخاص في المنطقة».

يُذكر أن «زيلو» مرخصة ومنظمة بالكامل من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتزاول أعمالها منذ أغسطس 2020، حيث عملت على تطوير تجربة رقمية متكاملة، من مرحلة الفواتير وصولاً إلى التحصيل، ودمجها في الأنظمة المستخدمة من قبل كبار المشترين، كما توفر المنصة حلول الضمان المصرفي لدعم المقاولين المشاركين في مشاريع البنية التحتية والتنمية الوطنية.