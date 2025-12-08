سهيل المزروعي: الإمارات تعتزم زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات لا تعتزم فقط تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال وإنما أيضاً زيادة صادراتها منه.

وأضاف المزروعي أنه يتفق مع وزير الطاقة القطري على أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يفوق الاستثمار في مشاريع الإنتاج.

وذكر المزروعي على هامش «أسبوع أبوظبي المالي 2025»: «نعتزم ليس فقط تلبية طلبنا المحلي، بل أيضاً زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأتفق مع معالي الوزير القطري على أن الطلب سيكون أكبر بكثير للغاية من المشاريع التي نشهدها».

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الأكبر على الإطلاق من «أسبوع أبوظبي المالي 2025»، ويستضيفه «مركز أبوظبي العالمي» (ADGM) في موقعه الجديد بمنطقة «غراند ستيبس – جزيرة المارية»، فيما تمتد فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري، ليجمع نخبة من قادة المال والأعمال، وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

من المقرر أن تستقطب النسخة الرابعة مجموعة استثنائية من الرؤساء التنفيذيين ومؤسسي الشركات الذين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار، أي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ضمن برنامج يضم أكثر من 60 فعالية، و300 جلسة، و800 متحدث دولي.

يهدف «أسبوع أبوظبي المالي» إلى تعزيز مكانة أبوظبي عاصمة لرأس المال، ومركزاً مالياً عالمياً يجذب كبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وفق وكالة أنباء الإمارات.