الإمارات تبحث مستقبل الأمن الغذائي العالمي في منتدى وورلد فود تك 2025 بسيؤل

سيؤل - البيان

استقطب منتدى «وورلد فود تك» 2025 (WFT25)، الذي أقيم في العاصمة الكورية سيول خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، مشاركة بارزة من شركات القطاع الخاص الإماراتي العاملة في تكنولوجيا الغذاء والابتكار الزراعي، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات الإماراتية بتوسيع حضورها الدولي في مجالات البروتينات البديلة، والزراعة الذكية، والاستدامة، وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الغذائي. وتأتي هذه المشاركة في إطار التوجه نحو دعم منظومات الأمن الغذائي وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامة سلاسل الإمداد، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالنمو السكاني وتغيّر المناخ واحتياجات الأنظمة الغذائية في عصر الذكاء الاصطناعي.

ويعتبر منتدى «وورلد فود تك» منصة استراتيجية أُسست بتعاون مشترك بين مجلس «وورلد فود تك»، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، واللجنة الرئاسية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، وصحيفة «ماييل بيزنس» الكورية، وجامعة سيول الوطنية (SNU)؛ بهدف قيادة تحوّل ثقافي شامل يقوم على التكامل بين التكنولوجيا الثقافية والابتكار والبُعد الإنساني في صياغة مستقبل قطاع الغذاء.



تعزز التعاون الدولي

وشارك في الحدث ممثلون عن القطاع الخاص الإماراتي، وفي مقدمتهم رايموند شِفْلَر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة هيلثي إنوفيشنز تكنولوجي إنفستمنت (HITI) التي تتخذ من ابوظبي مقراً لها، والذي قدّم كلمة رئيسية في اليوم الثاني من المنتدى بصفته العضو الدولي في مجلس إدارة التكنولوجيا الغذائية العالمي.

وجاءت هذه المشاركة في وقت يتعزز فيه التعاون الإماراتي – الكوري، بعد توقيع مذكرات التفاهم في نوفمبر 2025 لتوسيع الشراكة عبر مجالات الزراعة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وفي ظل الدور المتنامي لدولة الإمارات في دعم الابتكار في التكنولوجيا الغذائية وتعزيز منظومات الأمن الغذائي، حيث تبنت الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة بالاستدامة، وتطوير القدرات البحثية، وتمكين الاستثمارات النوعية في تكنولوجيا الغذاء، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية مع مراكز البحث العالمية، بما يعكس التزامها ببناء مستقبل غذائي أكثر أمناً وقدرة على التكيف مع التحديات المتسارعة.

الغذاء والمستقبل

وناقش المنتدى، على مدار يومين، خمسة محاور رئيسية هي تطوّر تكنولوجيا الغذاء من زوايا متعددة تشمل مستقبل الابتكار الغذائي ودور الثقافة في تشكيل أنماط الإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى استعراض النظم المتقدمة لإدارة سلاسل الإمداد، والاتجاهات الصحية المرتبطة بالغذاء، وصولاً إلى الأثر البيئي للقطاع وكيفية بناء منظومة غذائية أكثر توازناً مع الكوكب.

وأكد رايموند شيفلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هيلثي إنوفيشنز تكنولوجي إنفستمنت، على التأثير الدولي المتصاعد لمجلس «وورلد فود تك»، مشيراً أن المجلس يقود رؤية متقدّمة لمستقبل الإنسانية، تقوم على دمج التغذية المستدامة، وإطالة العمر، والتقنيات الثورية في علوم الغذاء، بما يعيد تشكيل نمط الحياة البشرية بصورة جوهرية. وأوضح أن جهود المجلس لا تقتصر على صياغة الفصل الجديد في مسيرة أنظمة الغذاء العالمية، بل تؤسس لعالم أكثر صحة وازدهاراً، وقادراً على مواكبة عقود أطول من مراحل التقدّم والنمو.

وشارك في المنتدى عدد من كبار الشخصيات، من بينهم مسؤولون حكوميون، ورؤساء جامعات، وخبراء دوليون، إضافة إلى شخصيات عالمية بارزة مثل المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، حيث شكل المنتدى محطة مهمة لدعم الحوار العالمي حول مستقبل الغذاء، وتأثير الذكاء الاصطناعي على إنتاجه واستهلاكه واستدامة موارده، وساهمت المشاركة الإماراتية في هذا الحدث في تعزيز حضور الدولة ضمن المنظومة الدولية للابتكار الغذائي، بما يدعم رؤيتها نحو بناء أنظمة غذائية مرنة، مستدامة، ومبنية على المعرفة والتكنولوجيا.