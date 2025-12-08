«طيران الإمارات» تنشر أجواء الأعياد على رحلاتها وفي صالاتها حول العالم

دبي - البيان

تضفي «طيران الإمارات» أجواء الأعياد على تجربة السفر هذا الشهر، مع باقة من اللمسات الاحتفالية التي ترافق العملاء في كل مرحلة من رحلتهم، من الصالات حتى الأجواء. وتستعد الناقلة خلال عطلات شهر ديسمبر لنقل أكثر من 2.3 مليون مسافر مغادر واستقبال 2.5 مليون مسافر قادم، فيما يحظى ركابها بتجربة شتوية دافئة تشمل قوائم موسمية، وحلويات تقليدية، ومحتوى ترفيهياً خاصاً بالمناسبة.



نكهات موسمية



تبدأ الأجواء الاحتفالية بتقديم الشوكولاتة الساخنة الموسمية في جميع الدرجات بين 17 و26 ديسمبر. وبين 24 و26 ديسمبر، يحصل المسافرون على هدايا صغيرة تشمل شوكولاتة داكنة فاخرة في الدرجة السياحية، وكوكيز الزنجبيل الطازجة في الدرجتين السياحية الممتازة والأعمال، وحلوى باريس-بريست بالتوت الأحمر في الدرجة الأولى.



وتقدم الناقلة مائدة عيد الميلاد بطابع عالمي على الدرجات الأولى والأعمال والسياحية الممتازة، وتشمل تشكيلة من المقبلات مثل السلمون المخلل بالشمندر والرنجة المتبّلة والسلمون المدخّن مع مايونيز السلطعون. وتشمل الأطباق الرئيسية الديك الرومي التقليدي مع الكستناء، وفخذ الضأن بالأعشاب، وكونفي البط بصلصة التوت البري، إضافة إلى لحم الغزال المحمّر بصلصة المريمية والعليق. أما الحلويات فتتميز بتشكيلة واسعة من الأصناف الموسمية، ويحصل عملاء الدرجة الأولى على مجسّم سانتا المصنوع من الفراولة والكريمة.



وفي الدرجة السياحية، تقدم الناقلة وجبة موسمية من الديك الرومي مع الرول المحشو بالكستناء يليها كيك الفواكه التقليدي أو كيك الموس المصغر على شكل غزال سانتا للأطفال.



وتواصل طائرات A380 أجواء البهجة في الصالون الجوي عبر مجموعة من الحلويات الشتوية مثل المينس باي والشتولن والبانيتيوني والماكرون والغاناش والكرانبيري والبسكوتي، إلى جانب شطيرة عيد الميلاد المحضّرة من الديك الرومي ولحم البقر والتوت البري.



تجارب احتفالية راقية



خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر، تتحول صالات «طيران الإمارات» في دبي إلى محطات موسمية دافئة تقدم الديك الرومي المحمر مع صوص التوت والكستناء والخضراوات الشتوية والبطاطا الجديدة. وتشمل التجربة حلويات موسمية مثل المينس باي والشتولن وفطيرة التفاح المنزلية مع آيس كريم القرفة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بلاتيه الزنجبيل أو الشوكولاتة الساخنة من غالاكسي. كما تقدم صالات «طيران الإمارات» حول العالم من أستراليا إلى الولايات المتحدة، قوائم طعام موسمية مستوحاة من مطابخ كل منطقة.



قوائم خاصة بعيد الميلاد الشرقي



كما ستحتفل «طيران الإمارات» بعيد الميلاد الشرقي على متن رحلاتها بين روسيا وقبرص وإثيوبيا ودبي خلال الفترة من 24 ديسمبر إلى 8 يناير. سوف يستمتع العملاء في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بالمقبلات مثل سلطة أوليفييه أو ذيل الكركند مع بوريه الكرفس وكافيار سيفروغا أو الرنجة المخللة أو السلمون المدخن مع مايونيز السلطعون والأطباق الرئيسية من كونفيت البط مع صلصة التوت البري وغراتان البطاطا بالكمأة والكستناء بالكراميل، أو ساق لحم الضأن المغطاة بالأعشاب والمغطاة بالصلصة. وستشمل الحلويات اللذيذة المقدمة كعكة الشوكولاتة البيضاء وموس النعناع مع كومبوت التوت البري وكيكة الفستق الاسفنجية وحلوى قصب السكر أو كعكة الزنجبيل بالشوكولاتة مع جيلي التوت البري.



وسيستمتع عملاء الدرجة السياحية بالمقبلات مثل سلطة البطاطا الروسية وسلطة والدورف الروسية، يليها الطبق الرئيسي من الدجاج المشوي مع أطباق الأعياد المفضلة مثل الكستناء ولحم الديك الرومي المقدد والجزر الأبيض المشوي بالقيقبقب أو لحم البقر المشوي بالكريمة ستروجانوف، وتتضمن الحلويات موس النعناع مع المغطى بالحلوى أو كعكة الفاكهة التقليدية المغطاة بصلصة البرتقال.



أجواء احتفالية على ice



توفر «طيران الإمارات» هذا العام لمسات دافئة من أجواء عيد الميلاد عبر مجموعة تضم 38 فيلماً من أفلام موسم الأعياد على نظام ice للترفيه في الأجواء الحائز جوائز. وتشمل القائمة أعمالاً جديدة مثل فيلم تينسل تاون من بطولة ريبل ويلسون وكيڤر ساذرلاند، وفيلم دير سانتا من بطولة جاك بلاك، إلى جانب الأفلام الكلاسيكية المفضلة مثل «لاست كريسماس» و«ذا هوليداي» و«إلف» و«ذا بولار إكسبريس» وحتى «رودولف ذا ريد نوز ريندير» من عام 1964.



ويستمتع العملاء أيضاً بخيارات واسعة تضم 42 مسلسلاً وعروضاً خاصة لعيد الميلاد، ومنها «ذا غريت كريسماس بيك أوف 2024»، و«رويال كارولز: توجيزر آت كريسماس 2024»، و«كريستي هاندميد كريسماس 2024»، ولمن يرغب في الاستمتاع بإيقاع الأعياد، تتوفر قوائم عديدة من ألبومات الموسيقى الخاصة بعيد الميلاد لفنانين مثل سام سميث، وفرقة فينس غوارالدي، وفرانك سيناترا، وإلفيس بريسلي، وإيلا فيتزجيرالد وغيرهم.



نشر البهجة في موسم العطاء



يمكن للعملاء التسوق وشراء الهدايا لأحبائهم في اللحظة الأخيرة والاستمتاع بخيارات واسعة في كتالوج EmiratesRED الشتوي لعام 2025، والذي يضم أكثر من 300 منتج من دور عالمية مرموقة مثل أرماني وكريد وأمواج وإيف سان لوران وكليان وفان كليف أند آربلز. وتتوفر خدمة الطلب المسبق من EmiratesRED على معظم الرحلات، مما يسمح للعملاء بالتسوق قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد رحلتهم، وتقديم تفاصيل الرحلة أثناء تسجيل الخروج، ثم استلام الطلب من قبل طاقم الطائرة مباشرة على مقاعدهم أثناء وجودهم في الطائرة، مع خصم بنسبة 10% على الطلبات التي تتم مسبقاً باستخدام الرمز الترويجي RED10.



كما توفر المتاجر الرسمية لطيران الإمارات مجموعة احتفالية خاصة بألوان الأحمر والأخضر والأبيض، تشمل كنزات عيد الميلاد، وبيجامات عائلية متطابقة، وجوارب وقبعات وأكواب موسمية تضفي أجواءً دافئة على احتفالات الشتاء.



ويمكن لعملاء «طيران الإمارات» أيضاً الاحتفال بالمعنى الحقيقي لعيد الميلاد ونشر البهجة مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، المكرسة لتحسين حياة الأطفال المحرومين. يمكن لعملاء طيران الإمارات التبرع بأي عملة على أي رحلة باستخدام الظرف الموجود في جيب المقعد، أو عن طريق بطاقة الائتمان أو الشيكات أو أميال سكاي واردز أو التحويل المصرفي، على متن رحلتهم أو من المنزل.