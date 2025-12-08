62 % انخفاض مخصصات 4 بنوك بدبي خلال 9 أشهر

شهد القطاع المصرفي في دبي مؤشرات قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث قلصت 4 بنوك كبرى بالإمارة إجمالي مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 1.7 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعاً يقارب 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعكس هذا الانخفاض تحسناً ملحوظاً في جودة الأصول، وإدارة المخاطر، وثقة البنوك في النمو الاقتصادي المحلي.

أما على صعيد الأرباح فقد سجلت البنوك الأربعة صافي أرباح إجمالية بلغت نحو 32.4 مليار درهم، مما يعكس قدرة القطاع على تحقيق أداء مالي قوي رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق والضغوط التضخمية. ويرتبط هذا الأداء الإيجابي بتحسن الظروف الاقتصادية لدبي، خصوصاً في قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية، التي تعد من محركات النمو الرئيسة للإمارة. من منظور استراتيجي، يعكس هذا التقرير قدرة البنوك في دبي على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق استقرار مالي قوي، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز مالي إقليمي يتمتع بمستوى عالٍ من المرونة والكفاءة في إدارة المخاطر. كما يشير انخفاض مخصصات انخفاض القيمة إلى توقعات إيجابية لنمو الائتمان في الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم توسع الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وبحسب رصد لـ «البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية لـ 4 بنوك وطنية مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري، والإمارات الإسلامي»، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 بـ 61.9 %، لتصل إلى 1.03 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 2.7 مليار درهم. في المقابل، سجل بنك المشرق ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ 400.3 %، إلى 365.7 مليون درهم، خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة مع 73.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الإمارات دبي الوطني

استحوذ بنك «الإمارات دبي الوطني» على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 19 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي)، خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 6 %، إلى 23.4 مليار درهم، خلال فترة المقارنة. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 78.7 %، إلى 286 مليون درهم، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 1.34 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

الإمارات الإسلامي

ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.7 مليار درهم في التسعة شهور الأولى من عام 2025، بنمو 9 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما زاد الربح قبل الضريبة بنسبة 15 %، إلى 3.2 مليارات درهم.

وسجل البنك انخفاضاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 بـ 68.2 %، لتصل إلى 43.76 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 137.35 مليون درهم.

دبي الإسلامي

حقق بنك دبي الإسلامي أداءً استثنائياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة إلى 5.68 مليارات درهم، مقارنة مع 5.45 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 9.7 مليارات درهم، ما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 10 % سنوياً، لتصل إلى 6.6 مليارات درهم.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 44.94 %، إلى 291.8 مليون درهم، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 530 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

دبي التجاري

قفز صافي أرباح بنك دبي التجاري في التسعة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 15.55 %، لتصل إلى 2.578 مليار درهم، مقارنة بـ 2.231 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 15.6 %، إلى 2.832 مليار درهم.

وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 41.7 %، إلى 406.1 ملايين درهم، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 696.63 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

بنك المشرق

سجل بنك المشرق صافي ربح قدره 5.18 مليارات درهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بتراجع 11 %، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2024، والبالغة أرباحها 5.84 مليار درهم، فيما بلغ الربح قبل الضريبة 6.14 مليارات درهم، بتراجع 5 %. ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 بـ 400.3 %، لتصل إلى 365.7 مليون درهم، مقارنة مع 73.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.

مركز عالمي للاستثمار

أكد فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن البنية التحتية الاستراتيجية بإمارة دبي والمناطق الاقتصادية الخاصة، ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار.

وذكر أن السبب الأساسي وراء انخفاض مخصصات بنوك دبي، يرجع إلى انخفاض حالات تعثر القروض، نتيجة لتحسن استرداد الأصول العقارية والرهون، بالإضافة إلى النشاط القوي في القطاعات غير النفطية بالدولة، متوقعاً أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات، وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية، مدعوماً بأداء قوي من قطاعي المالية والتأمين.