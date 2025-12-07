«دي بي ورلد» تعزّز تدفق التجارة في أفغانستان

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» اتفاقية تاريخية مع حكومة أفغانستان، لتطوير وتشغيل أهم المرافق الحدودية البرية في البلاد، في منطقتي «تورخام» و«هيراتان». وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تحديث بوابات التجارة الرئيسة لأفغانستان، وتعزيز مكانتها كممر عبور استراتيجي، يربط بين وسط وجنوب آسيا.

يُعتبر معبرا «تورخام» و«هيراتان» شريانين أساسيين لتجارة أفغانستان مع جيرانها، وتُظهر بيانات التجارة العامة، أن بضائع تُقدّر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات، تنتقل عبر حدود أفغانستان سنوياً، حيث تجاوزت قيمة التجارة الثنائية مع باكستان وحدها أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وعلى الرغم من الحجم الضخم للتجارة، لا تزال البنية التحتية المحدودة والإجراءات اليدوية، تُعيق كفاءة التدفق التجاري. يُعدّ تحديث هذه المعابر أمراً حيوياً، لتعزيز إمكانات أفغانستان كمسار عبور إقليمي رئيس، وتمكين تجارة أكثر استقراراً وأماناً، وبسعة تشغيلية كبيرة.

وحسب بنود الاتفاقية، التي تتخذ شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستُجري مجموعة موانئ دبي العالمية، دراسة جدوى فنية ومالية شاملة قبل إتمام عملية الامتياز. ومن المتوقع أن يشمل المشروع تحديثات متكاملة للبنية التحتية، وأنظمة متطورة لمناولة البضائع، ورقمنة العمليات الحدودية، لتعزيز كفاءة التجارة عبر الحدود، وسلامتها وموثوقيتها.

وقّع الاتفاقية من طرف الحكومة الأفغانية، الحاج مفتي عبد المتين سعيد نائب الوزير في إدارة الإيرادات والجمارك، وناصر النيادي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعتبر ممرات التجارة الفعّالة عنصراً أساسياً في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتتمتع أفغانستان بموقع فريد، يُمكّنها من الاستفادة من روابط أقوى مع الدول المجاورة. تدعم هذه البوابات تدفقات تجارية ضخمة، وسيُسهم تحديثها في رفع مستوى الأداء بإمكانات أكبر بكثير في كامل أنحاء المنطقة. إننا على ثقة بأن البنية التحتية الحدودية الأكثر ذكاءً، وبإدارة مُتمكنة، يُمكنها أن تُعبّد الطريق أمام الاستقرار وتوليد الفرص، ونحن ملتزمون بدعم أفغانستان في سعيها لبناء مستقبل أكثر ترابطاً وازدهاراً».

سيمنح المشروع أيضاً الأولوية للتوظيف المحلي، وتنمية المهارات، والتعاون مع الشركاء على مستوى أفغانستان. وستواصل حكومة أفغانستان توفير الخدمات الحدودية السيادية، بما في ذلك خدمات الجمارك والهجرة والأمن والرقابة التنظيمية، وضمان عمليات سلسة وآمنة، بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية.

الجدير بالذكر أن دي بي ورلد، تتمتع بسجل حافل بالإنجازات في تحديث مرافق الموانئ في بيئات صعبة، وذلك بفضل عملياتها في أكثر من 75 دولة، وخبراتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في تطوير البنى التحتية التجارية. ويُبرز امتياز إعادة تطوير ميناء طرطوس في سوريا، الذي أُعلن عنه مؤخراً، قدرة المجموعة على رفع مستوى أداء الممرات التجارية الاستراتيجية، ويأتي المشروع الجديد في أفغانستان، ليعزز محفظة أعمال دي بي ورلد المتنامية، التي تشمل مشاريع تطوير الخدمات اللوجستية الداخلية والحدودية في مناطق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.