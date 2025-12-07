رئيس أذربيجان وزايد بن حمدان بن زايد يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أمس، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، على رأس وفد الدولة الذي يزور جمهورية أذربيجان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية.

ورحّب فخامة إلهام علييف، في مستهل اللقاء، بسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، معرباً فخامته عن تقديره الكبير لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان إلى فخامة الرئيس الأذربيجاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته للشعب الأذربيجاني دوام التقدم والازدهار، بينما حمَّل فخامة إلهام علييف سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التطور والتقدم.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص توسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يشمل تحفيز الاستثمارات المشتركة، ودعم المشاريع المبتكرة، إسهاماً في بناء منظومة اقتصادية متكاملة أكثر تنوعاً واستدامة قائمة على حلول التكنولوجيا المتقدمة. ويضم الوفد الإماراتي المرافق لسموه كلاً من سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، وعلي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ»، وأجاي بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس انترناشونال هولدينغ»، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «بالمز سبورت».