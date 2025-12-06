"ميتا" تؤكد شراء شركة "ليميتلس" المطورة لقلادات تعمل بالذكاء الاصطناعي

أكّدت "ميتا" الجمعة قرار شراء "ليميتلس"، وهي شركة ناشئة أمريكية تطوّر قلادة توضع لتسجيل المحادثات والاجتماعات وتلخيصها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ولم يُكشف عن التفاصيل المالية للاستحواذ على هذه الشركة التي تتّخذ في دينفر مقرّا لها وهي أُسّست منذ خمس سنوات.

وقال ناطق باسم "ميتا" ردّا على استفسارات وكالة فرانس برس "يسعدنا أن تنضمّ ليميتلس إلى ميتا للمساعدة في تسريع وتيرة تطوير قطع تعمل بالذكاء الاصطناعي".

وقد جعل المدير التنفيذي لـ "ميتا" مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي في صلب أولويات مجموعته مع هدف معلن يقضي ببلوغ "الذكاء الخارق".

ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تطبيقات "ميتا"، بما في ذلك "فيسبوك" و"انستغرام" وصقل قدرات النظارات الذكية التي تطوّر بشراكة مع "إسيلورلوكسوتيكا".

وقال دان سيروكر المدير التنفيذي لـ"ليميتلس" الذي ساهم في تأسيسها في تسجيل مصوّر نشر على الموقع الإلكتروني للمجموعة إن "ميتا كشفت مؤخرا عن رؤية جديدة لجعل الذكاء الخارق في متناول الجميع. وتقوم هذه الرؤية بجزء منها على تطوير قطع قابلة للارتداء تعمل بالذكاء الاصطناعي".

وأضاف "نتشارك هذه الرؤية وسننضمّ إلى ميتا للمساعدة في بلورتها".

وحشدت "ليميتلس" حوالي 33 مليون دولار من المستثمرين وقد قدّرت قيمتها خلال الجولة الأخيرة لجمع الأموال بنحو 368 مليون دولار، بحسب مجموعة "بيتشبوك" المتخصّصة في بيانات السوق.

وقال مؤسسها سيروكر "لم نعد نعمل على فكرة غريبة عجيبة بل نحن نبني مستقبلا هو آتٍ لا محال".

ودفع زوكربيرغ أموالا طائلة لاستقطاب كبار مطوّري الذكاء الاصطناعي من "أوبن ايه آي" و"آبل" و"غوغل". واستثمرت "ميتا" بكثافة في مجموعة "سكيل ايه آي" في مطلع العام.

وتعدّ صفقة شراء "ليميتلس" أوّل عملية استحواذ كبيرة تقوم بها "ميتا" منذ إنجاز صفقة شراء شركة الواقع الافتراضي "ويذين آنليميتد" في 2023، بعدما ردّت محكمة طلبا لوقف العملية بسبب مخاوف تخصّ المنافسة.