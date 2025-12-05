"سالك" تمكن 1.3 مليون سائق من خدمات تأمين رقمية للمركبات

أعلنت "سالك"، المُشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تمكين 1.3 مليون سائق من الحصول على حلول تأمين رقمية متقدمة للمركبات، وذلك خلال عام واحد من شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "ليڤا" المتخصصة في قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي انطلقت في نوفمبر 2024.

وأكدت أن البنية الرقمية المتقدمة لمنصتها أسهمت في تعزيز سهولة وصول المتعاملين إلى خدمات التأمين، من خلال دمج حلول "ليڤا" داخل منظومة إلكترونية موحدة تتيح تجديد التأمين بخطوات مبسّطة عبر الإنترنت، إلى جانب توفير خدمة التنبيهات المجدولة لمواعيد التجديد لضمان استمرارية التغطية التأمينية دون انقطاع.

وتُظهر المؤشرات أن 25% من المستخدمين جددوا تأمين مركباتهم خلال 3 دقائق فقط عبر المنصة الرقمية المخصصة، من دون أي تدخل بشري، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في الخيارات الرقمية وسهولة إتمام الخدمات عبر القنوات الذكية.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" ش.م.ع، إن النتائج المتحققة تعكس فاعلية الشراكة مع "ليڤا" في تطوير حلول مبتكرة ترتقي بتجربة المتعاملين، مؤكداً التزام الشركة بتوسيع محفظة خدماتها الرقمية ودعم مسار دبي نحو التحول إلى أكثر المدن ذكاءً على مستوى العالم.

وقال مارتن رويج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ليڤا"، إن تجربة التعاون مع "سالك" تبرهن على قوة المنصات الرقمية في تطوير مستقبل تأمين المركبات في الدولة، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار شراكات قادمة تعزز التحول الرقمي في قطاع التأمين.

وتعكس الشراكة تنامي الإقبال على خدمات التأمين الرقمية المتاحة عبر المنصة، ودورها في دعم منظومة التنقل في دبي، بما ينسجم مع توجهات "سالك" نحو تنويع الحلول المبتكرة لمستخدمي الطرق ورفع كفاءة الخدمات المستقبلية.