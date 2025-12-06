«سافينت» تفتتح مقرها الرئيس في دبي

أعلنت «سافينت» Saviynt؛ الشركة المتخصصة في أمان الهوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في دبي، إضافة إلى إبرام شراكة استراتيجية مع «ستار لينك» StarLink، أحد أكبر موزعي الأمن السيبراني المتخصصين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تأتي الخطوة في ظل تسارع المؤسسات في المنطقة في تبنّي وتوسيع مبادرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ما يعيد تشكيل مشهد إدارة الهويات ويضاعف الحاجة إلى حوكمة وصول مستمرة.

وقال تود روتجر، المدير التنفيذي للإيرادات في شركة Saviynt: «تضيف المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط آلاف الهويات الجديدة كل شهر، ومع ذلك ما زال العديد منها يعتمد على مراجعات الوصول اليدوية وأدوات مجزأة».

«وهذه الفجوة تشكل بيئة خصبة للمهاجمين.

تهدف استثماراتنا في المنطقة إلى معالجة هذه التحديات وتعزيز أمن الهويات بشكل فعال».

كجزء من الإطلاق، ستستضيف Saviynt منصتها الموحدة «سحابة الهوية» محلياً لمساعدة العملاء على تلبية متطلبات الاحتفاظ بالبيانات وتعزيز الدعم للصناعات المنظمة، بما في ذلك البنوك والطاقة والحكومة والاتصالات.

سيركز المركز الإقليمي في دبي على دعم نجاح العملاء، وتسليم الحلول بكفاءة، وتمكين الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تسريع تحقيق القيمة.

وقال محمود نمر، رئيس StarLink: «إزاء تحول الهوية لتصبح الخط الأمامي للثقة الرقمية، باتت المؤسسات بحاجة إلى إدارة ذكية وموحدة لكل هوية على شبكتها».

«تقدم Saviynt هذا التكامل بشكل سلس دون تعطيل مسيرة التحول».