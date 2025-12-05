«موانئ أبوظبي» تعلن اتفاقية لتطوير منشأة لمناولة البضائع في باكستان

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع «محطة بوابة كراتشي» التابعة لـ«موانئ نواتوم»، ذراع العمليات البحرية العالمية التابعة للمجموعة، اتفاقية تجارية مع «شركة لويس دريفوس باكستان المحدودة»، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية بميناء كراتشي في باكستان.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستقوم «محطة بوابة كراتشي» بالاستثمار في أعمال تصميم وتشييد منشأة عالية الكفاءة للبضائع السائبة المخصصة للأغذية، ومنظومة مناولة ونقل، إضافة إلى البنى التحتية والمنشآت ذات الصلة، واللازمة لتعزيز كفاءة عمليات مناولة وتخزين البضائع الغذائية السائبة الجافة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وتلتزم «شركة لويس دريفوس» بتقديم واردات السلع الغذائية، وتوظيف البنى التحتية الجديدة في إطار خططها لتعزيز حضورها في باكستان.

ويضاف الاستثمار الحالي إلى مبلغ 75 مليون دولار الذي التزمت مجموعة موانئ أبوظبي في وقت سابق باستثماره خلال المرحلة الأولى من مشروع «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة».

تم توقيع الاتفاقية في أبوظبي بحضور الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي، ومايكل جيلشي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة لويس دريفوس»، ووقع الاتفاقية محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ«موانئ نواتوم»، وروبنز ماركيز، رئيس منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا في «شركة لويس دريفوس».

وقال محمد التميمي، إن التعاون طويل الأمد، يعكس الالتزام المشترك بتعزيز سلسلة الإمداد الزراعية ومنظومة الخدمات اللوجستية للموانئ في باكستان. وأضاف أن «محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة»، ستقوم بموجب الاتفاقية بتصميم وتشييد وتشغيل نظام صوامع مخصص للأغذية من أجل تعزيز كفاءة عمليات مناولة وتخزين البضائع الغذائية السائبة الجافة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وأوضح أن "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة" بصفتها بوابة تجارية إقليمية رئيسية ستؤدي دوراً حيوياً في تحسين ترابط القطاع البحري في باكستان وكفاءته.

ورحب روبنز ماركيز بالتعاون مع محطة بوابة كراتشي، وتكثيف الجهود المشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي في المشروع الذي سيحدث تغيرات نوعية في تطوير وتحديث البنية التحتية لميناء كراتشي، ودعم نمو القطاع الزراعي لباكستان.