«مالية عجمان» تستكمل خطتها التدريبية 2025

استكملت دائرة المالية في عجمان تنفيذ خطتها التدريبية لعام 2025، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير مهارات الموظفين الماليين في الجهات الحكومية والارتقاء بقدراتهم في تطبيق دليل السياسات المحاسبية المعتمدة، بما يعزز جودة الأداء المالي ويرفع كفاءة العمل الحكومي في الإمارة.

امتدت الخطة على مدى 3 أشهر، من أغسطس حتى نوفمبر 2025، وتضمنت 5 ورش تدريبية متخصصة تناولت أبواب الدليل المحاسبي، واستهدفت رؤساء الأقسام المالية والمحاسبين المعنيين بالأصول والمخزون، والإيرادات والمدفوعات والرواتب، وإعداد البيانات المالية، وذلك بهدف تمكينهم من تطبيق الممارسات المحاسبية وفق أعلى مستويات الاحترافية والدقة.

بناء القدرات

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن استكمال الخطة التدريبية يمثل خطوة نوعية في مسيرة الدائرة نحو بناء قدرات مالية مؤسسية متقدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الكفاءة في الأداء الحكومي.

وأضاف: «نحرص على تمكين موظفينا من مواكبة التطورات في المجال المالي والمحاسبي، وتزويدهم بالمهارات التي تضمن إعداد بيانات وتقارير مالية دقيقة تدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي المبني على معلومات موثوقة، بما يعزز الشفافية وجودة الأداء المالي في إمارة عجمان».

وشملت الورش التدريبية محاور متعددة تناولت الأصول الملموسة وغير الملموسة والمخزون، والإيرادات، والالتزامات ومنافع الموظفين، والأدوات المالية والاستثمارات، وإعداد البيانات المالية الموحدة، إضافة إلى المبادئ المحاسبية وأسس إعداد البيانات المالية.

وتأتي المبادرة ضمن نهج الدائرة الهادف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المالية الحكومية، وبناء منظومة مالية مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030 في التميز المؤسسي وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة تسهم في إسعاد المجتمع وازدهار الإمارة.