«جمارك دبي» ترسخ شراكتها المؤسسية مع الهيئة الاتحادية للضرائب

في إطار النهج الحكومي الداعم للتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، عقد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، لقاء رفيع المستوى مع خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بحضور نخبة من القيادات والخبراء من الطرفين، حيث ركز اللقاء على بحث سبل ترسيخ الشراكة المؤسسية، وتعزيز آليات تبادل المعلومات، إلى جانب مناقشة فرص توحيد الإجراءات لرفع كفاءة العمليات الجمركية والضريبية، كما استعرض الجانبان أفق المشاريع المستقبلية المشتركة التي من شأنها دعم تنافسية دولة الإمارات وإرساء منظومة متقدمة تستشرف احتياجات الغد.

تدفق المعلومات

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يشكل نموذجاً وطنياً يحتذى في تكامل الأدوار الحكومية، مشيراً إلى أن هذا التنسيق سيعزز تدفق المعلومات ويطور إجراءات أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين الدولة من مواصلة ريادتها في تسهيل حركة التجارة العالمية.

منهجية مبتكرة

وأعرب خالد البستاني عن حرص الهيئة على العمل جنباً إلى جنب مع جمارك دبي لتوحيد الجهود وتعزيز كفاءة البنية الضريبية والجمركية، مؤكداً أن الربط والتكامل المعلوماتي بين الجهتين سيمكن من تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، ويرتقي بقدرات إدارة العمليات الضريبية بمنهجية مبتكرة.

وفي ختام الاجتماع، جدد الطرفان تعاونهما لمواصلة العمل المشترك، وتطوير مبادرات تعزز التكامل المؤسسي، وتدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تسهيل ممارسة الأعمال التي تتسم بالكفاءة والمرونة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.