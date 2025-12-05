«أبوظبي العالمي» يعزز مكانته مركزاً مالياً رائداً في المنطقة

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM )، عن تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من 2025، مرسخاً مكانته باعتباره المركز المالي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويواصل قطاع إدارة الأصول أداءه القوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو، حيث حققت الأصول تحت الإدارة في أبوظبي العالمي (ADGM ) قفزة لافتة خلال الربع الثالث 2025 مسجلة نمواً سنوياً 48% مقارنة بالربع الثالث 2024، ما يعكس المكانة المتنامية للمركز المالي الدولي للعاصمة، وجاذبيته كوجهة مفضلة لإدارة الثروات وارتفع عدد مديري الأصول والصناديق إلى 161، يديرون حالياً 220 صندوقاً.

منظومة مالية

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM ): «نواصل تقدمنا بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا لبناء منظومة مالية متنوعة ومرنة، وتعكس إنجازاتنا النوعية عمق الثقة التي توليها المؤسسات العالمية في أبوظبي العالمي (ADGM )، ودوره المحوري كمحرك أساسي للنمو ومسيرة التحول. ورغم أنه يعد من أحدث المراكز المالية تأسيساً على الساحة العالمية، فقد أثبت أبوظبي العالمي (ADGM ) قدرته على تحقيق حضور دولي راسخ بفضل نموه اللافت ووتيرة تقدمه السريعة. ومع استمرار أدائنا القوي خلال هذا الربع، نؤكد التزامنا الثابت بالابتكار والتميّز التنظيمي وتعزيز الروابط العالمية».

وبنهاية الربع الثالث، بلغ عدد التراخيص النشطة في أبوظبي العالمي (ADGM ) نحو 11,920 ترخيصاً، منها 2,801 ترخيص جديد تم إصدارها خلال عام 2025 وحده. وتجاوز عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM ) الـ3,000 ليصل إلى 3,227 شركة ومؤسسة، بزيادة سنوية 43%، مع الإشارة إلى أن 328 من هذه الشركات تعمل في القطاع المالي.

المعاملات العقارية

وحقق أبوظبي العالمي (ADGM ) نمواً سنوياً ملحوظاً في الأنشطة المرتبطة بالعقارات خلال الربع الثالث من 2025. فقد ارتفعت قيمة المعاملات العقارية 104%، بينما زاد نشاط المبيعات، بما في ذلك الوحدات على الخارطة والوحدات الجاهزة، 78%. كما تضاعفت تسجيلات المشاريع خلال الفترة نفسها، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين ونجاح دمج جزيرة الريم ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي (ADGM ).

وانعكس النمو المتسارع لأبوظبي العالمي (ADGM ) أيضاً في الزيادة الملحوظة في عدد الموظفين العاملين في المركز المالي، حيث بلغ تعداد القوى العاملة في جزيرتَي المارية والريم 39,870 شخصاً خلال هذه الفترة.

ويشكل العدد المتزايد من الشركات الجديدة التي تتجه إلى تأسيس مقراتها في أبوظبي العالمي (ADGM ) دليلاً ملموساً على تنامي مكانة المركز المالي الدولي للعاصمة باعتباره وجهة محورية لتدفق رؤوس الأموال العالمية، وبيئة أعمال داعمة ومحفزة، تتميز بأطر تنظيمية راسخة. كما يسهم هذا النمو المتواصل في تعزيز جاذبية أبوظبي العالمي (ADGM ) للشركات من مختلف القطاعات.

وتأتي النتائج القوية امتداداً لعام حافل بالتطورات الاستراتيجية والمحطات المهمة لمنظومة أبوظبي العالمي (ADGM )، بالتزامن مع احتفائه بمرور 10 أعوام على تأسيسه، بدءاً من وضع الأطر التنظيمية المتقدمة في التمويل المستدام والأصول الرقمية، وصولاً إلى استقطاب كبرى المؤسسات المالية العالمية والرواد والمبتكرين من أنحاء العالم.