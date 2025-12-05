أمازون الإمارات تعزز قيمة عضوية "برايم" مع إضافة خدمة توصيل الوقود المجانية من "كَفو"‏





أعلنت أمازون الإمارات و"كَفو" اليوم عن تمكين أعضاء برنامج "برايم" من ‏الاستفادة من اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة توصيل الوقود من كَفو ضمن عضوية برنامج "برايم". يمكن لأعضاء "برايم" في ‏الإمارات الاستفادة من هذا العرض الحصري عبر ‏www.amazon.ae/cafu ‏ للحصول على خمس خدمات توصيل مجانية خلال الليل ‏وخدمتي توصيل عادي شهرياً لسيارة واحدة مسجلة.‏

تقدم "كَفو" خدمة توصيل الوقود لأعضاء برنامج "برايم" مع قيمة استثنائية سنوية تصل إلى 400 درهم إماراتي، وذلك إضافة إلى مجموعة ‏من خدمات التسوق والترفيه المتاحة للأعضاء على مدار العام مقابل 16 درهماً شهرياً فقط.‏‎ ‎بإمكان أعضاء "برايم" من خلال تطبيق كَفو ‏الوصول إلى خدمة توصيل الوقود بكل سهولة في الموقع الذي يختارونه، بما في ذلك مواقف السيارات الخارجية ومراكز التسوق ‏والمجمعات المكتبية والمناطق السكنية. يتوفر هذا العرض الحصري حالياً لأعضاء "برايم" في دبي، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء دولة ‏الإمارات العربية المتحدة.‏

‏ ‏وتعليقاً على الخدمة الجديدة لأعضاء "برايم"، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "في عالمنا ‏السريع اليوم، يبحث عملاؤنا عن طرق لتوفير وقتهم الثمين. لذا يسعدنا التعاون مع "كَفو" لنقدم لأعضاء أمازون برايم في دبي حلاً مبتكراً: ‏خدمة توصيل الوقود مباشرة إلى سياراتهم أينما كانوا. تخيل أن تكون في اجتماع مهم أو مع العائلة دون القلق بشأن تعبئة الوقود. هذا ‏العرض الحصري يوفر لأعضاء "برايم" قيمة تتجاوز خمسة أضعاف رسوم الاشتراك الشهري، ومع توسع خدمات كَفو لتشمل الشارقة ‏والإمارات الشمالية، سيتمكن المزيد من الأعضاء الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، إضافة إلى المزايا العديدة الأخرى التي تقدمها "برايم"."‏

وأضاف راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة كَفو": "في كَفو"، لطالما كانت مهمتنا تبسيط تجربة امتلاك سيارة من خلال ‏توصيل الوقود مباشرة لمالكي السيارات، في كل وقت ومكان. وتمثل شراكتنا مع أمازون الإمارات لتقديم خدمة "كَفو" لأعضاء "برايم" خطوة ‏إضافية نحو جعل الحياة اليومية أكثر سلاسة وراحة واستفادة. كما أن هذا التعاون يعزز من قيمة "برايم" ويؤكد التزامنا بالابتكار وتقديم ‏حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويسعدنا التعاون مع أمازون للارتقاء بخدمات التنقل، ونتطلع إلى ‏توسيع هذه المزايا لتشمل المزيد من السائقين بينما نتوسع على المستوى الوطني والدولي."‏

وباعتباره أول تطبيق في المنطقة لتوصيل الوقود عند الطلب، يقدم‎ ‎‏"كَفو" لمشتركين خدمات توصيل الوقود الشهرية والعناية بالسيارات ‏عبر تطبيق‎ ‎‏"كَفو" على الهاتف المحمول‏‎.‎

‏ إذا لم تكن عضواً في برنامج أمازون "برايم"، يمكنك الانضمام للبرنامج لتكتشف المزايا التي يمكن الحصول عليها مع "كَفو " ‏والاستمتاع بالقيمة النوعية التي توفرها أمازون

يمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج "برايم" عبر‎ ‎للاستفادة من عرض ‏ amazon.ae/prime ‏ "كَفو " الحصري إضافة إلى جميع مزايا ‏التوفير التي تقدمها العضوية على مدار العام. مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً سنوياً، يستمتع أعضاء "برايم" في دولة الإمارات بمزايا ‏شاملة تتضمن خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم واليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة ‏المتحدة وألمانيا، وعروض التسوق الحصرية، والوصول المبكر إلى فعاليات التخفيضات، والوصول إلى خدمة أمازون فريش، وديليفرو بلس ‏سيلفر المجانية، وبرايم فيديو الذي يقدم للأعضاء مجموعة من أعمال أمازون التلفزيونية والأفلام الأصلية الحائزة على العديد من الجوائز.‏