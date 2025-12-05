أمازون الإمارات تعزز قيمة عضوية "برايم" مع إضافة خدمة توصيل الوقود المجانية من "كَفو"‏

أعلنت أمازون الإمارات و"كَفو" اليوم عن تمكين أعضاء برنامج "برايم" من الاستفادة من اشتراك مجاني لمدة 12 شهراً في خدمة توصيل الوقود من كَفو ضمن عضوية برنامج "برايم". يمكن لأعضاء "برايم" في الإمارات الاستفادة من هذا العرض الحصري عبر www.amazon.ae/cafu للحصول على خمس خدمات توصيل مجانية خلال الليل وخدمتي توصيل عادي شهرياً لسيارة واحدة مسجلة.
تقدم "كَفو" خدمة توصيل الوقود لأعضاء برنامج "برايم" مع قيمة استثنائية سنوية تصل إلى 400 درهم إماراتي، وذلك إضافة إلى مجموعة من خدمات التسوق والترفيه المتاحة للأعضاء على مدار العام مقابل 16 درهماً شهرياً فقط. بإمكان أعضاء "برايم" من خلال تطبيق كَفو الوصول إلى خدمة توصيل الوقود بكل سهولة في الموقع الذي يختارونه، بما في ذلك مواقف السيارات الخارجية ومراكز التسوق والمجمعات المكتبية والمناطق السكنية. يتوفر هذا العرض الحصري حالياً لأعضاء "برايم" في دبي، مع خطط للتوسع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعليقاً على الخدمة الجديدة لأعضاء "برايم"، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "في عالمنا السريع اليوم، يبحث عملاؤنا عن طرق لتوفير وقتهم الثمين. لذا يسعدنا التعاون مع "كَفو" لنقدم لأعضاء أمازون برايم في دبي حلاً مبتكراً: خدمة توصيل الوقود مباشرة إلى سياراتهم أينما كانوا. تخيل أن تكون في اجتماع مهم أو مع العائلة دون القلق بشأن تعبئة الوقود. هذا العرض الحصري يوفر لأعضاء "برايم" قيمة تتجاوز خمسة أضعاف رسوم الاشتراك الشهري، ومع توسع خدمات كَفو لتشمل الشارقة والإمارات الشمالية، سيتمكن المزيد من الأعضاء الاستفادة من هذه الخدمة المميزة، إضافة إلى المزايا العديدة الأخرى التي تقدمها "برايم"."
وأضاف راشد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة كَفو": "في كَفو"، لطالما كانت مهمتنا تبسيط تجربة امتلاك سيارة من خلال توصيل الوقود مباشرة لمالكي السيارات، في كل وقت ومكان. وتمثل شراكتنا مع أمازون الإمارات لتقديم خدمة "كَفو" لأعضاء "برايم" خطوة إضافية نحو جعل الحياة اليومية أكثر سلاسة وراحة واستفادة. كما أن هذا التعاون يعزز من قيمة "برايم" ويؤكد التزامنا بالابتكار وتقديم حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ويسعدنا التعاون مع أمازون للارتقاء بخدمات التنقل، ونتطلع إلى توسيع هذه المزايا لتشمل المزيد من السائقين بينما نتوسع على المستوى الوطني والدولي."
وباعتباره أول تطبيق في المنطقة لتوصيل الوقود عند الطلب، يقدم "كَفو" لمشتركين خدمات توصيل الوقود الشهرية والعناية بالسيارات عبر تطبيق "كَفو" على الهاتف المحمول.
إذا لم تكن عضواً في برنامج أمازون "برايم"، يمكنك الانضمام للبرنامج لتكتشف المزايا التي يمكن الحصول عليها مع "كَفو " والاستمتاع بالقيمة النوعية التي توفرها أمازون
يمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج "برايم" عبر للاستفادة من عرض amazon.ae/prime "كَفو " الحصري إضافة إلى جميع مزايا التوفير التي تقدمها العضوية على مدار العام. مقابل 16 درهماً شهرياً أو 140 درهماً سنوياً، يستمتع أعضاء "برايم" في دولة الإمارات بمزايا شاملة تتضمن خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم واليوم التالي، والتوصيل الدولي المجاني من أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وعروض التسوق الحصرية، والوصول المبكر إلى فعاليات التخفيضات، والوصول إلى خدمة أمازون فريش، وديليفرو بلس سيلفر المجانية، وبرايم فيديو الذي يقدم للأعضاء مجموعة من أعمال أمازون التلفزيونية والأفلام الأصلية الحائزة على العديد من الجوائز.
يمكن لأعضاء برنامج أمازون "برايم" زيارة www.amazon.ae/cafu ، للاستفادة من العرض الحصري المقدم من "كَفو ".