اللجنة الاقتصادية الإماراتية الهولندية تبحث توسيع التعاون

تواصل الإمارات وهولندا الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية في قطاعات اقتصادية واعدة تشمل الطاقة المتجددة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتكنولوجيا الزراعية والسياحة.

واستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أوكي دو فريس، وزيرة التجارة والتنمية في هولندا، حيث عقد الجانبان الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وهولندا في أبوظبي، بمشاركة أميرة عبيد الحفيتي، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص من الدولتين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وخلال كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة، شدد الزيودي على أهمية الشراكة بين دولة الإمارات وهولندا، قائلاً: «جددت النقاشات في الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة التأكيد على تركيزنا المشترك على الابتكار والالتزام بالتنمية المستدامة والآفاق الكبيرة لتوسيع روابطنا التجارية والاستثمارية الثنائية عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تركز على المستقبل.

إن هولندا شريك أساسي لدولة الإمارات، ويمكننا معاً الاستفادة من الخبرات المتبادلة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي والابتكار في بلدينا الصديقين».

وبدورها، قالت أوكي دو فريس: «تُعد دولة الإمارات شريكاً مهماً لهولندا، حيث تربط بلدينا علاقات ثنائية واسعة تشمل الحوار السياسي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة نهدف إلى تعزيز تجارتنا الثنائية التي تجاوزت 13 مليار يورو في عام 2024. ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى لخلق فرص جديدة أمام أكثر من 500 شركة هولندية تعمل في مختلف أنحاء دولة الإمارات».

تمثل هولندا رابع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث وصلت قيمة التجارة البينية غير النفطية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 4.1 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 6.5%.

وتشكل دولة الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنتجات الزراعية من هولندا، إلى جانب معدات الزراعة الهولندية، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة 20 مليار دولار.

وتضمن الاجتماع نقاشات حول تعزيز التعاون في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية وحلول النقل الذكي. واتفقت الإمارات وهولندا على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في هولندا.