«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تدعو إلى تحول جذري في تمويل النظم الغذائية بأفريقيا

شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بوفد ترأسه الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، يرافقه الدكتور عبد الإله بلعتيق، مستشار ورئيس التحول الاستراتيجي والاستثمار، في فعاليات «المنتدى الأفريقي للاستثمار 2025 – أيام السوق» الذي عقد مؤخراً في مدينة الرباط بالمملكة المغربية تحت شعار «سد الفجوة: تعبئة رأس المال الخاص لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأفريقيا».

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «أدوات التمويل المبتكرة تعزز التحول المستدام في أفريقيا»، وجه الدكتور عبيد الزعابي، دعوة واضحة لإحداث تحول جذري لإعادة صياغة الطريقة التي يتم بها تمويل النظم الغذائية والأمن الغذائي العربي والأفريقي، مؤكداً أن ضمان مستقبل غذائي آمن يتطلب تحولاً جذرياً في طريقة تعبئة الموارد، وفي اعتبار سلاسل القيمة الزراعية فئة أصول استراتيجية ذات عائد اقتصادي وتنموي طويل الأجل.

وأضاف الزعابي، إن تغيّر المناخ لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح خطراً مالياً مباشراً على ميزانياتنا العمومية، وإن تمويل الأمن الغذائي يجب أن ينتقل من إطار الدعم التقليدي إلى إطار الاستثمار المؤسسي المستدام. ودعا إلى توسيع نطاق الضمانات الائتمانية، وتطوير أدوات للتمويل المستدام، وابتكار آليات تمويل متخصصة لدعم صغار المزارعين الذين وصفهم بأنهم «المحرك الحقيقي للنظام الغذائي في أفريقيا».