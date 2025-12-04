19 مليارديراً في الإمارات يمتلكون 169 مليار دولار

أكد بنك «يو بي إس» السويسري، الخميس، أن ثروة مليارديرات العالم سجلت رقماً قياسياً قدره 15.8 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي، مشيراً إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة، وبـ«أكبر موجة للتوريث متعدد الأجيال» سجلها البنك على الإطلاق.

وشهدت ثروات المليارديرات في الإمارات ازدهاراً، حيث زادت ثروتهم الإجمالية لتصل إلى 169 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 21.6% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات أيضاً من بين الأسواق الرئيسية التي ستشهد انتقالاً في الثروات خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الثروة التي قد تنتقل بالوراثة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما لا يقل عن 152.7 مليار دولار، 31.9 ملياراً منها في دولة الإمارات، خلال الـ15 عاماً المقبلة.

وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في الشرق الأوسط لدى UBS لإدارة الثروات: يسلّط تقرير «طموحات المليارديرات لعام 2025» الضوء على نمو لافت في وتيرة تكوين الثروات وانتقالها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبرز كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كسوقين محوريتين في هذا التحول. فقد واصلت الإمارات مسارها التصاعدي لتبلغ 169 مليار دولار. ويعكس هذا الارتفاع دور ريادة الأعمال المتنامي في المنطقة وتسارع عمليات نقل الثروة إلى الجيل الجديد. وبحسب التوقعات، من المنتظر أن ينتقل ما يقارب 153 مليار دولار إلى الورثة في المنطقة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، لتتصدّر الإمارات والسعودية هذا المشهد المتغير. وتؤكد هذه المؤشرات تنامي الحضور والتأثير الإقليمي في ثروة العالم، إلى جانب أهمية تبنّي استراتيجيات مستقبلية تضمن الحفاظ على الإرث العائلي وتنميته عبر الأجيال.

وقال بنجامين كافالي المدير التنفيذي ليو.بي.إس: ووفقاً للتقرير، فإن البحث عن نوع حياة أفضل والمخاوف الجيوسياسية والاعتبارات الضريبية هي التي تدفع قرارات الانتقال إلى أماكن أخرى. وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس إن سويسرا والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة من بين الوجهات المفضلة للمليارديرات.

وأفاد بنك «يو بي إس»، الذي قدم تقريره الحادي عشر بشأن «طموحات المليارديرات»، بارتفاع عدد المليارديرات في أنحاء العالم، حيث وصل الرقم في الوقت الحالي إلى 2919 مليارديراً، بالمقارنة مع 2682 مليارديراً في عام 2024، وأوضح البنك أن العدد يضم 2545 رجلاً و374 امرأة فقط.

وكان للولايات المتحدة نصيب الأسد من حيث أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، حيث إن لديها 924 مليارديراً يمتلكون ما مجموعه نحو 6.9 تريليونات دولار، تليها الصين التي لديها 470 مليارديراً بثروة إجمالية تبلغ نحو 1.8 تريليون دولار.

وقال البنك السويسري إنه خلال الأشهر الاثني عشر حتى أبريل، أصبح 91 شخصاً من أصحاب المليارات عبر الميراث وحصلوا إجمالاً على 298 مليار دولار، بزيادة أكثر من الثلث عن عام 2024.

وقال بنجامين كافالي، المدير التنفيذي ليو.بي.إس: «هؤلاء الورثة دليل على انتقال الثروة الذي يتزايد على مدار عدة سنوات».

ويستند التقرير إلى مسح لبعض عملاء البنك فاحشي الثراء وقاعدة بيانات تتعقب ثروات المليارديرات في 47 سوقاً على مستوى العالم.

ويقدر البنك أن ما لا يقل عن 5.9 تريليونات دولار سيرثها أبناء المليارديرات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحدث معظم هذا النمو في انتقال المواريث في الولايات المتحدة، وتأتي الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا في المرتبة التالية على القائمة، وفقاً لتقديرات يو.بي.إس. لكن البنك أشار إلى أن المليارديرات يتنقلون بكثرة، لا سيما الأصغر سناً، مما قد يغير هذه الصورة.