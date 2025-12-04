دي إتش ال تستثمر 514.5 مليون درهم في مستودع بمساحة 55 ألف متر مربع بدبي الجنوب

أعلنت دي إتش ال، اليوم، عن الافتتاح الرسمي لمركز الابتكار الموسع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي، في خطوة تعزز التزام المجموعة بدفع مستقبل قطاع اللوجستيات في المنطقة. وبالتوازي، أعلنت دي إتش ال سابلاي تشين استثمار 120 مليون يورو( 514.5 مليون درهم) في إنشاء مستودع متعدد العملاء يعمل بحيادية كربونية في دبي الجنوب، ويقع في موقع استراتيجي قرب مركز الابتكار ومطار آل مكتوم الدولي الجديد.

ويشكل المشروعان معاً منصة محورية تجمع بين الابتكار والعمليات التشغيلية، بما يعزز حضور دي إتش ال في دبي والإمارات ويرسخ التزام المجموعة طويل المدى بالمنطقة، مستندة إلى تاريخها الريادي في تقديم حلول متقدمة تدمج بين الابتكار والتشغيل لخدمة عملائها.

وقالت كاتيا بوش، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية ورئيسة حلول وابتكارات العملاء في مجموعة دي إتش ال: «تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أبرز أسواقنا نمواً، وأسست دي إتش ال حضوراً متقدماً فيها منذ وقت مبكر ويدعم افتتاح مركز الابتكار الدائم هذا التوجّه، بعد نجاح النموذج المتنقل خلال السنوات الماضية. ويعكس المركز التزام المجموعة بالمنطقة وبالإمارات ضمن شبكة عالمية تضم أربعة مراكز فقط. كما يوفر المركز منصة تعاون تمنح العملاء قدرة أعلى على مواكبة التحولات في قطاع اللوجستيات عبر حلول عملية وتقنيات متقدمة تعزز جاهزيتهم للمتطلبات المستقبلية».

وأضاف أوركون ساروهان أوغلو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل سابلاي تشين في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعزز مستودعنا الجديد متعدد المستخدمين في المنطقة الحرة بدبي الجنوب حضورنا الإقليمي من خلال تعزيز التكامل بين الابتكار والعمليات. ويسهم هذا المرفق المتطور في رسم ملامح مستقبل التجارة، وهو مصمم لدعم سلاسل التوريد العالمية، وسيعزز قدرة دي إتش إل على خدمة العملاء الذين يسعون إلى اختصار فترات التسليم. وسيشكل الموقع بوابة للخدمات اللوجستية التعاقدية، وجسراً حيوياً بين الشرق والغرب. وسيستفيد عملاؤنا من حلول متكاملة وابتكارات تعزز الكفاءة والاستدامة والنمو عبر مختلف مراحل سلاسل التوريد».

يمتد مركز دي إتش إل للابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة تبلغ 1700 متر مربع. وجرى تصميمه كمنصة تعاونية تجمع العملاء والشركاء والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية بهدف تعزيز التبادل واستكشاف التقنيات الحديثة واختبار الحلول القابلة للتوسع وتطوير ابتكارات تعالج تحديات القطاع على أرض الواقع. ويضم المركز مساحات مخصصة للاجتماعات وورش العمل، ويعمل كنقطة إقليمية بارزة تدعم مسار التحول اللوجستي.

ويستضيف المركز خبراء من الفريق الإقليمي لحلول وابتكارات العملاء في دي إتش إل بما يعزز دوره في تطوير الفكر الريادي وتطبيق الابتكار العملي. ويرتبط المركز بشبكة دي إتش إل العالمية لمراكز الابتكار في كولونيا وسنغافورة وشيكاغو، ويفتح المجال لتعاون عابر للمناطق ورصد الاتجاهات الناشئة وتطوير حلول لوجستية من الجيل الجديد قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

وقالت إيرينا ألبانيز، رئيسة الابتكار في الشرق والأوسط وأفريقيا بمركز دي إتش إل للابتكار: «يشكّل مركز الابتكار في دبي نموذجاً واضحاً للاستثمارات العملية التي تنفذها دي إتش إل، ويترجم استراتيجية الابتكار الخاصة بالمجموعة داخل واحد من أكثر المراكز اللوجستية حيوية في المنطقة. ويأتي التعاون في صميم عملية الابتكار، فعبر العمل المباشر مع العملاء والشركاء تتكامل الخبرات المختلفة لمواجهة التحديات المعقدة وتحويل التوجهات الناشئة إلى حلول قابلة للتطبيق. ويعزز هذا النهج قوة سلاسل التوريد اليوم ويرفع جاهزيتها لمتطلبات المرحلة المقبلة».

بصفتها شريكاً رئيسياً لمركز الابتكار، تلعب دبي الجنوب دوراً محورياً في بناء منظومة مترابطة تجمع بين الابتكار والتميز التشغيلي، وتدعم مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «يؤكد تعاوننا مع دي إتش إل التزام دبي الجنوب ببناء منظومة متكاملة تُسرّع وتيرة التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية. ومن خلال توظيف الخبرة العالمية والابتكار المحلي، نعمل على إتاحة فرص جديدة تدعم مكانة دبي كمركز رائد للتجارة والتقنيات الحديثة».

ووقّعت دي إتش إل سابلاي تشين اتفاقية بارزة بقيمة 120 مليون يورو تشمل التزامات إيجارية تمتد 38 عاماً لتطوير قطعة أرض مساحتها 96 ألف متر مربع في دبي الجنوب. يشمل المشروع مستودعًا متعدد الاستخدامات بمساحة 55,000 متر مربع، بالإضافة إلى مساحات مكتبية إضافية، بموقع استراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي المرتقب، والذي سيصبح أكبر مطار في العالم. ومن المقرر بدء أعمال البناء في الربع الأول من عام 2026، على أن يتم الانتهاء منه في صيف عام 2027. وتلتزم دي إتش إل سابلاي تشين بعمليات تشغيل منشآت خالية من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100%، مما يُمكّن العملاء من تقليل بصمتهم الكربونية بشكل كبير من خلال اتباع سلاسل توريد أكثر كفاءة بيئياً. وصُممت المنشأة لخدمة قطاعات متعددة والتعامل مع البضائع عالية القيمة وفق معايير تشغيل وأمن متقدمة، في استثمار طويل المدى يعكس التزام دي إتش إل المتجدد بدبي الجنوب كمركز لوجستي محوري في الشرق الأوسط.

وتتكامل المنشأة الجديدة مع إطلاق مركز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبر حزمة استثمارات بنيوية تدعم استراتيجية نمو الشركة في المنطقة. وتشمل هذه الاستثمارات منشأة متعددة المستخدمين تابعة لدي إتش إل سابلاي تشين في المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع حركة التجارة العابرة للحدود في المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ذلك، تنشئ دي إتش إل إكسبريس أول مرفق إقليمي لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي، وهي منشأة عالمية المستوى ستعزز قدرات صيانة الخطوط وتدعم أسطول الشركة المتوسع، عبر تسريع دورات الصيانة وتحسين الاعتمادية التشغيلية. وتشكل هذه المشاريع مجتمعة أساساً لمرحلة جديدة من معايير الربط والكفاءة التشغيلية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعكس هذه الرؤية خطة الاستثمار متعدّدة السنوات التي أعلنتها الشركة مؤخراً، حيث خصصت 500 مليون يورو للشرق الأوسط و300 مليون يورو لأفريقيا جنوب الصحراء، في برنامج تنفيذي بدأ بالفعل على مستوى المنطقة.