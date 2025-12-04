«مجموعة عيسى القرق» تستحوذ على «بي آر سي أربيا» من «كانو»

أعلنت «مجموعة عيسى صالح القرق»، إحدى كبرى الشركات العائلية الإماراتية، عن إتمامها عملية الاستحواذ على «بي آر سي أربيا» من مجموعة «كانو»، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الصلب ومنتجات حديد التسليح.

ومن مقرها الرئيسي في «مدينة دبي الصناعية»، وخبراتها الرائدة في تقديم خدمات تقطيع وثني وتصنيع شبك حديد التسليح الملحوم على مدى ما يقارب ثلاثة عقود، تقدم «بي أر سي أربيا» حلولاً متقدمة أسهمت في إنجاز بعض أبرز المشاريع الأيقونية في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل جامع الشيخ زايد الكبير ودبي مول وحلبة مرسى ياس للفورمولا 1.

ترسخ هذه الصفقة مكانة «مجموعة عيسى صالح القرق»، وتعكس سعيها لتحقيق التكامل بين قطاعاتها المختلفة، والتي تشمل التصنيع والتجزئة والإنشاءات والهندسة والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز سلسلة القيمة الصناعية للمجموعة عبر التكامل في التصنيع والمعالجة والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال دمج قدرات «بي آر سي أربيا» الإنتاجية، لدعم خطط تحقيق النمو المستدام للمجموعة.

وعن هذه الخطوة صرح عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، قائلاً: «إن ضم شركة «بي آر سي أربيا» إلى مجموعتنا يعزز من التزامنا بتنمية قاعدة صناعية قوية ومستدامة في دولة الإمارات، حيث تتمتع «بي آر سي أربيا» بسجل حافل بالإنجازات وخبرة كبيرة في مجال حديد التسليح، وهو ما سيمكننا من تقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا، والمساهمة في الوقت ذاته في تحقيق الرؤية الوطنية للتقدم في القطاع الصناعي».

وفي إطار هذا الاستحواذ ستستمر شركة «بي أر سي أربيا» في مزاولة أعمالها من مقرها الرئيسي في مدينة دبي الصناعية، مع الحفاظ على استقلالية عملياتها التشغيلية تحت الإدارة الحالية، كما ستبقى جميع عقود العملاء وجهات الاتصال وسلاسل الإمداد كما هي دون أي تغيير، وتهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات والمعدات وتطوير خدمة العملاء، بما يمكنها من ترسيخ مكانتها كياناً إماراتياً رائداً يقود مسار الابتكار والنمو المستدام والتميز.