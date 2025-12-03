‏"الإمارات للتنمية" يحتفي بالعرض الأول للوثائقي الوطني "قيمة التأثير"‏

كشف اليوم مصرف الإمارات للتنمية، عن فيلمه الوثائقي الوطني "قيمة التأثير" في عرض أول حصري لكبار الشخصيات أقيم في سينما عقيل.
وينطلق، بعرض هذا الفيلم الوثائقي، مرحلة جديدة في السرد القصصي في القطاع المالي، تتسم بنقل التركيز من الأرقام إلى قصص مؤثرة من رحلات إنسانية تُسهم في رسم ملامح المستقبل في دولة الإمارات.
وأُنتج الوثائقي الجديد بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" ووزارة الإقتصاد والسياحة وحملة "الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، ويُقدّم نظرةً مُعمّقة على التأثير الممتد للدعم الاستراتيجي الذي يحدث تقدماً مجتمعياً واسعاً. ويروي الفيلم قصصًا مُلهمة لثلاثة رواد أعمال تغلبوا على تحديات شخصية ومهنية هائلة لبناء أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك بدعم من مصرف الإمارات للتنمية. ويسعى الفيلم، من وراء عرض قصص النجاح الواقعية هذه التي تبرز القوة والمرونة والابتكار، إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال لاتخاذ خطوات جريئة للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالتميز في ريادة الأعمال.
وسيُبث الفيلم الوثائقي للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة يوم الثاني من ديسمبر عبر المنصة الرقمية "ستارز بلاي" Starzplay، في إطار الإحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد.
وحضر العرض الأول ممثلون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، إلى جانب شركاء مصرف الإمارات للتنمية من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شركة "ستارز بلاي"، ورواد أعمال من القطاع الصناعي، وشخصيات إعلامية بارزة.
وفي هذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن فيلم "قيمة التأثير" يسلّط الضوء على الأفراد والأفكار التي تقود مسيرة التطوير الاقتصادي في دولة الإمارات. وأضاف: "رسالتنا في مصرف الإمارات للتنمية واضحة. عندما نمول وندعم نمو الأعمال فإننا نُسهم في نمو دولتنا. فكل مشروع نسانده يخلق فرص عمل، ويحفّز الابتكار، ويضيف قيمة طويلة الأجل للدولة. ويجسّد الفيلم الوثائقي الجديد هذه الحقيقة بوضوح. ومن هذا المنطلق، نواصل ترسيخ أسس اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل، عبر دعم طموحات رواد الأعمال وتعزيز الشراكات مع الحكومة والقطاعين العام والخاص".
ويلعب مصرف الإمارات للتنمية دورًا محوريًا في دفع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصفته مصرف التنمية الوطني لدولة الإمارات. ويُبرز الفيلم الوثائقي دور المصرف في دعم القطاعات ذات الأولوية وتمويلها، كالتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، وكيف يُحدث هذا الدعم والتمويل تأثيرًا قويًا ومتسعًا يُحفّز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جهته، قال عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة: "إن رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية تتمحور أولًا حول الإنسان. فنحن لا نقيس النجاح فقط بالنتائج، بل بالروح والعزيمة، وبالمؤسسين الذين يبتكرون ويغامرون ويخلقون صناعات جديدة. وهذه الرؤية تقف في صميم حملة “الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، فهي ليست مجرد أرقام أو تصنيفات، بل ترسيخ لثقافة تصبح فيها ريادة الأعمال خيارًا طبيعيًا ومسارًا يحتفى به بين شباب الإمارات. وعندما يعمل القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمستثمرون والصناعة بتناغم، يكتسب رواد الأعمال الثقة لاتخاذ خطوات جريئة. والقصص التي يبرزها هذا الفيلم تجسّد ما يمكن لهذه المنظومة أن تحققه، وكيف تلهم المزيد للمساهمة في اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل".
وعلاوة على توثيق قصص النجاح، يُمثل فيلم "قيمة التأثير" دعوةً قويةً لرواد الأعمال الطموحين في دولة الإمارات وخارجها إلى التحلي بروح المبادرة والريادة. وتُثبت كل قصة يعرضها الفيلم أن الدعم والعزيمة والبيئة المناسبة، تُمكّن الأفكار الطموحة من التحول إلى شركات عالمية المستوى تتيح فرص عمل، وتُطوّر القطاعات، وتُلهم الآخرين تحقيق أحلامهم الريادية.
فيديو