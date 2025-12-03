‏"الإمارات للتنمية" يحتفي بالعرض الأول للوثائقي الوطني "قيمة التأثير"‏

كشف اليوم مصرف الإمارات للتنمية، عن فيلمه الوثائقي ‏الوطني "قيمة التأثير" في عرض أول حصري لكبار الشخصيات أقيم في سينما عقيل. ‏

وينطلق، بعرض هذا الفيلم الوثائقي، مرحلة جديدة في السرد القصصي في القطاع المالي، ‏تتسم بنقل التركيز من الأرقام إلى قصص مؤثرة من رحلات إنسانية تُسهم في رسم ملامح المستقبل في ‏دولة الإمارات.‏

وأُنتج الوثائقي الجديد بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة "اصنع في الإمارات" ووزارة ‏الإقتصاد والسياحة وحملة "الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في العالم"، ويُقدّم نظرةً مُعمّقة على التأثير ‏الممتد للدعم الاستراتيجي الذي يحدث تقدماً مجتمعياً واسعاً. ويروي الفيلم قصصًا مُلهمة لثلاثة رواد ‏أعمال تغلبوا على تحديات شخصية ومهنية هائلة لبناء أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك بدعم من مصرف ‏الإمارات للتنمية. ويسعى الفيلم، من وراء عرض قصص النجاح الواقعية هذه التي تبرز القوة والمرونة ‏والابتكار، إلى إلهام الجيل القادم من رواد الأعمال لاتخاذ خطوات جريئة للمساهمة في بناء مستقبل يتسم ‏بالتميز في ريادة الأعمال.‏

وسيُبث الفيلم الوثائقي للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة يوم الثاني من ديسمبر عبر المنصة الرقمية ‏‏"ستارز بلاي‏‎" Starzplay‎، في إطار الإحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد‎.‎

وحضر العرض الأول ممثلون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، إلى ‏جانب شركاء مصرف الإمارات للتنمية من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن شركة "ستارز بلاي"، ‏ورواد أعمال من القطاع الصناعي، وشخصيات إعلامية بارزة‎.‎

وفي هذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن فيلم ‏‏"قيمة التأثير" يسلّط الضوء على الأفراد والأفكار التي تقود مسيرة التطوير الاقتصادي في دولة الإمارات. ‏وأضاف: "رسالتنا في مصرف الإمارات للتنمية واضحة. عندما نمول وندعم نمو الأعمال فإننا نُسهم في ‏نمو دولتنا. فكل مشروع نسانده يخلق فرص عمل، ويحفّز الابتكار، ويضيف قيمة طويلة الأجل للدولة. ‏ويجسّد الفيلم الوثائقي الجديد هذه الحقيقة بوضوح. ومن هذا المنطلق، نواصل ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ‏وجاهز للمستقبل، عبر دعم طموحات رواد الأعمال وتعزيز الشراكات مع الحكومة والقطاعين العام ‏والخاص". ‏

ويلعب مصرف الإمارات للتنمية دورًا محوريًا في دفع أجندة التنويع الاقتصادي في الدولة ودعم ‏الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بصفته مصرف التنمية الوطني لدولة الإمارات. ‏ويُبرز الفيلم الوثائقي دور المصرف في دعم القطاعات ذات الأولوية وتمويلها، كالتكنولوجيا المتقدمة ‏والأمن الغذائي والرعاية الصحية، وكيف يُحدث هذا الدعم والتمويل تأثيرًا قويًا ومتسعًا يُحفّز النمو ‏الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.‏

من جهته، قال عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون ‏الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة: "إن رؤية دولة الإمارات للتنمية الاقتصادية تتمحور أولًا حول ‏الإنسان. فنحن لا نقيس النجاح فقط بالنتائج، بل بالروح والعزيمة، وبالمؤسسين الذين يبتكرون ويغامرون ‏ويخلقون صناعات جديدة. وهذه الرؤية تقف في صميم حملة ‏‎“‎الإمارات: عاصمة رواد الأعمال في ‏العالم"، ‏‎ ‎فهي ليست مجرد أرقام أو تصنيفات، بل ترسيخ لثقافة تصبح فيها ريادة الأعمال خيارًا طبيعيًا ‏ومسارًا يحتفى به بين شباب الإمارات. وعندما يعمل القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمستثمرون ‏والصناعة بتناغم، يكتسب رواد الأعمال الثقة لاتخاذ خطوات جريئة. والقصص التي يبرزها هذا الفيلم ‏تجسّد ما يمكن لهذه المنظومة أن تحققه، وكيف تلهم المزيد للمساهمة في اقتصاد متنوع وجاهز للمستقبل".‏

وعلاوة على توثيق قصص النجاح، يُمثل فيلم "قيمة التأثير" دعوةً قويةً لرواد الأعمال الطموحين في دولة ‏الإمارات وخارجها إلى التحلي بروح المبادرة والريادة. وتُثبت كل قصة يعرضها الفيلم أن الدعم والعزيمة ‏والبيئة المناسبة، تُمكّن الأفكار الطموحة من التحول إلى شركات عالمية المستوى تتيح فرص عمل، وتُطوّر ‏القطاعات، وتُلهم الآخرين تحقيق أحلامهم الريادية.‏

