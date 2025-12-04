«التخفيضات الكبرى» تنعش التجزئة في دبي

شهدت أسواق التجزئة في دبي حالة من الانتعاش الملحوظ، الأيام الماضية، بدعم تخفيضات قوية، أطلقتها أكثر من 2000 متجر في أنحاء المدينة ضمن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، والتي تم تمديدها يومين إضافيين، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 54 لدولة الإمارات. وتسابقت 500 علامة تجارية كبرى في تقديم أفضل تجارب التسوق والترفيه مع تنزيلات مذهلة وصلت إلى 90 %.

وشملت التنزيلات الأزياء ومنتجات التجميل والتكنولوجيا، والأدوات المنزلية والملابس والأحذية والسلع الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، فيما أضفت الأنشطة الفنية النابضة بالحياة، والعروض المفاجئة، والاستعراضات الترفيهية المتجولة، المزيد من الأجواء المميزة على تجربة التسوق.